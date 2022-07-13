Cuối ngày hôm nay 13/7: 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 06:22

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 13/7, 3 con giáp này nhớ giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên trắc trở.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 13/7/2022 hôm nay, hung tinh xuất hiện báo hiệu đường công danh của tuổi Tuất bị ngáng trở. Con giáp này bị kẻ tiểu nhân vây hãm, do đó mà công việc không được suôn sẻ và thuận lợi như dự kiến.

Nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh khiến cho tuổi Tuất quay cuồng trong công việc, chẳng còn thời gian riêng tư cho cuộc sống của mình. Hậu quả kéo theo là sức khỏe của bản mệnh cũng sụt giảm. Càng mệt mỏi và áp lực thì khả năng làm việc càng suy giảm, điều này khiến các kế hoạch không còn giữ được sự sắc bén vốn có.

Trong ngày Thủy Thổ xung khắc, đường tình duyên của tuổi Tuất trắc trở, người yêu thương nhau chưa chắc đã được ở bên nhau. Nhiều vấn đề bất ngờ xuất hiện khiến cho hai trái tim đang bỏng cháy vì yêu dần dần nguội lạnh, con giáp này không biết làm thế nào để có được những phút yêu đương như thuở ban đầu.

Cuối ngày hôm nay 13/7: 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 1
Nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh khiến cho tuổi Tuất quay cuồng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi này đang phải cố gắng nhiều hơn bình thường để đối đầu với giai đoạn khó khăn trước mắt. Bù lại, bản mệnh nhận được sự hậu thuẫn khá chắc vững từ gia đình, bạn bè của mình.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tỷ Kiên báo hiệu con giáp này có thể vướng họa phá tài do tính khí cố chấp.

Vận trình tình cảm gặp chuyện buồn phiền. Tình yêu gặp khá nhiều thương tổn trong ngày Thân Tỵ tương phá. Những người yêu nhau có thể đi tới quyết định chia cách vì có nhiều khác biệt không thể dung hòa.

Cuối ngày hôm nay 13/7: 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay Tuất Dậu Tương Hại khiến công việc của người tuổi Dậu gặp trở ngại do bị kẻ xấu giờ trò. Rõ ràng là việc bạn đã giải quyết ổn thỏa nhưng bỗng xuất hiện trục trặc bất ngờ khiến bạn rơi vào tình trạng luống cuống.

Do đó, dù là việc mình đã chắc chắn nhưng hãy kiểm tra tỉ mỉ từng việc trước khi kết thúc, tránh xảy ra sai sót để người khác nắm được. Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả là người ngay bên cạnh bởi có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. 

Vận trình tình cảm buồn vui lẫn lộn. Mặc dù là ngày ngũ hành tương sinh nhưng lại chịu ảnh hưởng của Thổ sinh xuất khiến đường tình duyên gặp điều trái ngang. Bản mệnh quen nhận mà không biết cho đi nên ít nhiều đã làm tổn thương nặng nề người kia.

Cuối ngày hôm nay 13/7: 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 3
Hôm nay Tuất Dậu Tương Hại khiến công việc của người tuổi Dậu gặp trở ngại do bị kẻ xấu giờ trò - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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