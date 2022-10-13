Cuối ngày hôm nay 13/10/2022: NGŨ HÀNH TƯƠNG HẠI, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình kém may mắn, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, công danh lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Tuổi Sửu tự tin khẳng định bản lĩnh của mình trong ngày hôm nay. Khi bạn xác định được mục tiêu, bạn nhanh chóng hành động và làm mọi thứ để có đạt được nó. Mọi người đều có thể nhìn thấy sự tự tin ở bạn. Tuy nhiên, đừng khiến bản thân trở nên ngạo mạn, tự cao tự đại đấy nhé, sẽ chẳng có lợi cho bạn đâu.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ với các thành viên trong nhà có chút lạnh nhạt, xa cách. Con giáp này luôn quan tâm đến gia đình nhỏ của mình và đặc biệt là quan tâm đến cha mẹ. Dù bận rộn đến mấy thì vào ngày nghỉ, bản mệnh cũng sẽ sắp xếp về nhà thăm đấng sinh thành của mình.

Đây có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn tham gia đầu tư mở rộng kinh doanh hay phát triển dự án mới. Sự liều lĩnh của bạn sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường không ai có thể đoán trước được.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ với các thành viên trong nhà có chút lạnh nhạt, xa cách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày 13/10/2022, Tứ Hành Xung dự báo con giáp tuổi Mùi không sử dụng đúng nguồn lực của mình và dễ để xảy ra sai sót, ảnh hưởng không nhỏ tới người xung quanh. Bản mệnh nên khiêm tốn hơn, tránh tự cao tự đại lại không để ý tới chi tiết.

Hãy cứ thật thà, thẳng thắn một chút thì tốt hơn cho người tuổi Mùi dù cho Tỷ Kiên đẩy bạn tới tình huống xấu tới mức nào. Đôi khi bạn cần phải gạt bỏ thói quen xã giao hay những lời khéo léo để thẳng thắn đề cập vấn đề, nếu muốn hai phía tìm được tiếng nói chung ngày hôm nay.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên có chút ảm đạm. Bản mệnh nên tâm sự những điều chất chứa trong lòng với nửa kia của mình để hai người thấu hiểu nhau hơn và cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Cả hai cùng nghĩ thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn nhiều.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên có chút ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ gặp một chút xáo trộn trong vấn đề tình cảm của mình. Bạn đừng dồn hết mọi thứ vào đối phương và bắt họ chịu trách nhiệm, đôi khi mâu thuẫn có thể do chính bạn tạo nên. Cách tốt nhất hãy tự nhìn nhận lại bản thân của mình xem đã tốt hay chưa.

Về phương diện công việc, con giáp này cũng phải đối mặt với những trở ngại bất ngờ mà không dễ dàng vượt qua. Hiệu suất công việc của bạn được xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều so với bình thường. Ngoài ra, kiên nhẫn là một đức tính tốt, và điều này đặc biệt đúng đối với các việc liên quan đến giao dịch tiền.

Tuổi Mão sẽ gặp một chút xáo trộn trong vấn đề tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo