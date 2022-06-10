Cuối ngày hôm nay 10/6: Top con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước ngó sau, tiền hao của mất, thị phi tìm đến, 'ngồi không' xui rủi cũng bám lấy, bản mệnh bất an, gia đạo bất ổn

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Một vài rắc rối bất ngờ tìm tới do ảnh hưởng của Thương Quan. Trong những tình huống thế này, người tuổi Tỵ cần phải cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ lạc quan và tỉnh táo tìm ra hướng giải quyết.

Vận trình tình cảm nảy sinh xung đột. Tử vi ngày mới khuyên những chú Rắn cần cố gắng cân bằng lại cảm xúc, tránh nói lời thiếu suy nghĩ mà làm tổn thương đến người bên cạnh. Đây là thời điểm mà cả hai nên dành cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết để nhìn lại mọi việc đã qua.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Hoạ hao tài đeo bám nhắc nhở con giáp này phải hết sức thận trọng trước mỗi quyết định đầu tư, làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Điềm báo có kẻ cố tình gây khó dễ khi tuổi Dậu đang làm việc. Tốt nhất bây giờ, bản mệnh cần phải cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình để không làm hỏng chuyện.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Nên con giáp này càng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học.

Vận trình tình cảm chưa như mong đợi. Cuộc sống hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là trong những gia đình có nhiều thế hệ chung sống. Chỉ khi các thành viên trong nhà có sự nhường nhịn, bao dung thì mọi việc đâu lại vào đấy.

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Con giáp này muốn hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra bằng cách làm việc tỉ mỉ, chỉn chu từng li từng tí. Song, điều này lại vô tình gây khó chịu cho những người làm việc bên cạnh.

Về sức khỏe hôm nay tuổi Tuất dễ mắc chứng hoa mắt chóng mặt. Biểu hiện thường thấy là trong người mệt đột xuất do cơ thể bị cảm vì làm quá sức ngày hôm trước.

Vận trình tình cảm trúc trắc. Lời khuyên cho người tuổi Tuất là nên học cách trân trọng tình cảm của người bên cạnh. Thay vì cứ mãi mơ mộng vào những lời hứa hẹn thì nên có niềm tin vào những thứ trước mắt vẫn hơn.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo