Cuối ngày hôm nay 1/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp vận trình kém hanh thông, làm gì cũng khó khăn, thử thách, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có chuyện không vui

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Hai 01/08/2022 có những tín hiệu cho thấy Tuổi Tuấtsẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Tuất hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước.

Thổ khắc Thủy cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng dùng những lời lẽ nặng nề khiến đối phương phải chịu tổn thương.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 1/8/2022 hôm nay, tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá, cho rằng mình có thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.

Con giáp này hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng lại thường không nhìn nhận chính xác thực tế và không lường trước được những gì mình sẽ vấp phải. Hãy nhìn nhận lại bản thân và kế hoạch của mình một cách nghiêm túc hơn, như vậy mới tránh được những rắc rối không đáng có.

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe đối phương, đặc mình vào vị trí của đối phương.

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 1/8/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao tức là mình tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh. Cách cư xử ấy sẽ khiến người khác ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì ngày này không thích hợp để đầu tư. Tuổi Thìn hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, chớ nên tham lam muốn kiếm tiền mà không muốn bỏ công sức.

Trong chuyện tình cảm, dường như người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới. Thậm chí, bạn dùng nhiều cách để đẩy đối phương ra xa. Con giáp này nên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình trước khi hành động theo bản năng.

Trong chuyện tình cảm, dường như người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo