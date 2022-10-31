Cuối năm 2022, 3 con giáp được xướng tên trong bảng vàng vinh danh, giàu sang - may mắn - đủ đầy, cuộc đời khởi sắc, cát tường như ý, hầu bao rủng rỉnh, đón Tết tưng bừng

Cuối năm 2022, 3 con giáp này có nhiều cơ hội phát triển, làm ăn phát đạt, cuộc đời khởi sắc.
- 10 ngày đầu tiên của tháng mới (1/11 – 10/11): 3 tuổi được Thần tài đặc biệt ưu ái, vượng vận quý nhân, làm giàu không khó, bội thu bạc tỷ, phúc khí tràn trề, của cải nhiều không kể hết
- Từ 0h ngày mai (1/11/2022): Trước đắng cay sau đến ngọt bùi, top 3 con giáp thoát nghèo thành công, nỗ lực vươn tới đỉnh cao danh vọng, tiền tài như ý, vận mệnh hanh thông, công thành danh toại, không thành đại gia cũng thành tỷ phú nức danh
Tuổi Dần
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.
Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.
Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu là con giáp thứ 2 trong 12 con giáp và đương nhiên là một trong những con giáp chịu thương chịu khó nhất. Con giáp này luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.
Cuối năm, tuổi Sửu là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp. Đây là thời điểm cuộc sống của họ sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Họ gặp được vận may tới tấp, thậm chí đón đợi họ là một cơn mưa tài lộc. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình đúng như tính cách thường thấy, tuổi Sửu sẽ nhận về kết quả xứng đáng.
Tuổi Tý
Tử vi cuối năm cho biết, Tý gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.
Con giáp này có sự nghiệp hanh thông, Tý được quý nhân giúp đỡ giúp tài lộc được nâng cao. Tuổi Tý dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.
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