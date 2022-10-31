10 ngày đầu tiên của tháng mới (1/11 – 10/11): 3 tuổi được Thần tài đặc biệt ưu ái, vượng vận quý nhân, làm giàu không khó, bội thu bạc tỷ, phúc khí tràn trề, của cải nhiều không kể hết

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 12:53

Cùng chờ đón 10 ngày đầu tiên của tháng xem 3 con giáp nào được có may mắn bội thu tiền bạc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mùi có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm với những thứ xung quanh. Họ sống có chính kiến, dám nghĩ dám làm. Trời sinh con giáp này có phúc khí tràn đầy, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp.

Họ được nhiều kẻ yêu, người mến. Trong công việc, họ được quý nhân phù trợ, được hỗ trợ, định hướng trong công việc.

Trải qua nhiều va vấp, người tuổi này đặc biệt chú ý đến việc lập kế hoạch cho cuộc sống của bản thân. Cuộc đời của người tuổi Mùi nhìn chung sẽ hanh thông, thuận lợi.

Đặc biệt vào 10 ngày đầu tiên của tháng 11 tới, họ có sẵn tố chất thông minh lại được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều bước tiến mới. Chỉ cần quyết tâm trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

10 ngày đầu tiên của tháng mới (1/11 – 10/11): 3 tuổi được Thần tài đặc biệt ưu ái, vượng vận quý nhân, làm giàu không khó, bội thu bạc tỷ, phúc khí tràn trề, của cải nhiều không kể hết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Bước sang tháng 11 dương lịch, người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Đặc biệt, trong 10 ngày đầu tiên của tháng, người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

10 ngày đầu tiên của tháng mới (1/11 – 10/11): 3 tuổi được Thần tài đặc biệt ưu ái, vượng vận quý nhân, làm giàu không khó, bội thu bạc tỷ, phúc khí tràn trề, của cải nhiều không kể hết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu, bất kể lúc nào họ cũng tràn đầy ý thức công bằng, chúng ta sẽ thấy rằng con giáp này rất chuyên tâm trong việc làm và rất kiên trì. Người tuổi Sửu giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

10 ngày đầu tiên của tháng 11, con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà. Liên quan đến tiền bạc, mọi việc suôn sẻ, tài lộc tràn vào và thường có bất ngờ trúng thưởng. Đồng thời, phụ nữ thuộc con giáp này có những người con hiếu thảo, được hưởng sức khỏe dồi dào và trường thọ trong những năm cuối đời không thiếu tiền bạc, tương lai tươi sáng, sớm muộn gì cũng có gia đình làm ăn phát đạt.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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