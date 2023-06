Cung điền trạch trên khuôn mặt là gì? Có ý nghĩa như thế nào?

Bên cạnh đó, người có tướng này còn có sức khỏe dồi dào. Bởi họ rất biết cách hưởng thụ và chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống gia đình cũng vô cùng viên mãn. Đời sống vợ chồng thì hòa hợp, con cái thì ngoan ngoãn, nghe ngời, đặc biệt sáng dạ nên thành tốt học tập khá tốt, ba mẹ nở mặt với thiên hạ.

Thế nào là người có cung Điền Trạch xấu?

Tuy nhiên, không phải ai sở hữu cung Điền Trạch cũng đều tốt cả. Với những người có mi mắt trên lõm sâu hoặc nhỏ hẹp, có nghĩa là rộng chưa bằng chiều ngang ngón tay hoặc có sẹo hay nốt ruồi thì được xem là có tướng cung Điền Trạch xấu. Những người sở hữu tướng này thường có bệnh về đường tiêu hóa hoặc gen di truyền không tốt. Vì thế, sức khỏe kém, ăn uống phải kiêng rất nhiều thứ.

Do sức khỏe không tốt nên kéo theo khá nhiều thứ không tốt. Nhân duyên trắc trở, yêu chân thành nhưng lại toàn bị phản bội, bởi ngoại hình không bằng người ta. Dần dần trở thành người nhụt chí. Cho dù có ý chí phấn đấu nhưng cuộc sống cũng không được suôn sẻ. Cộng thêm với tính tình nôn nóng, vội vàng nên dễ dẫn đến hỏng việc. Vì vậy, cuộc sống gặp khá nhiều khó khăn.

Cung Điền Trạch lõm, hẹp chứng tỏ bạn có ít tài sản

Về phần tài sản, không được hưởng gia sản của cha ông để lại. Mọi thứ có được là do bản thân làm ra. Nên số tài sản sở hữu khá là khiêm tốn. Chính vì thế, cuộc sống gia đình không được bình yên, luôn bị xáo trộn do cơm áo gạo tiền hàng ngày gây ra. Hơn nữa, do đời sống vợ chồng không được hòa hợp nên trong nhà thường có chuyện không vui. Do đó, họ thường không muốn ở nhà mà hay bỏ đi làm ăn xa.

Còn với những người có cung Điền Trạch với mi trên quá rộng, rộng hơn 2 ngón tay đặt ngang thì được xem là người có tướng phú quý. Tuy nhiên, tướng này không được xếp vào tướng tốt. Mặc dù có hiểu biết, tầm nhìn xa trông rộng, tính tình phóng khoáng, hài hước, tấm lòng cũng nhân từ, bao dung và độ lượng và có số trường thọ nhưng lại không có chí tiến thủ. Do đó, họ thường để tuột mất những cơ hội làm ăn béo bở. Hơn nữa, cung Điền Trạch quá rộng cũng chứng tỏ họ là người không có chính kiến, không có khả năng tính toán và quản lý tiền bạc.

Thay vào đó lại hay mơ mộng hão huyền, thường thiếu tự tin trong đối nhân xử thế và trong công việc, vì thế không bao giờ có thể làm chuyện đại sự được. Nữ giới thường rất kỵ nam giới sở hữu cung Điền Trạch quá rộng vì thường khá kiêu căng, ngạo mạn. Sống chung với nhau hay nảy sinh mâu thuẫn, mệt mỏi. Hơn thế nữa, người có tướng này thường không mang lại cảm giác an toàn cho nữ giới. Vì thế, kết hôn không phải là điều người phụ nữ hướng đến khi hẹn hò với người có tướng này.

Mối tương quan giữa cung Điền Trạch và Địa các

Trong Nhân tướng học thời cổ, khi xem cung Điền Trạch người ta thường xem thêm các đặc điểm của Địa các. Địa các là nói đến phần “cằm”, soi cằm và cung Điền Trạch sẽ có được kết quả chính xác nhất. Bởi Địa các là yếu tố bổ khuyết vào cung Điền Trạch. Do đó, nếu cung Điền Trạch có hơi xấu và kém một chút nhưng Địa các nảy nở thì vẫn có nhà cửa, ruộng vườn ổn định. Cuộc sống vẫn dư giả, hạnh phúc và ấm no. Với nam giới mà có tướng cằm đầy là người chu đáo, thân thiện tính cách mềm mỏng dễ chiều lòng người khác. Đa phần họ là người có ý chí và vô cùng nghị lực. Vì thế gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn buôn bán hay kinh doanh đều khá thuận lợi. Nếu có sắc thái khuôn mặt tươi tắn nữa thì đây là dấu hiệu càng về già thì số vận càng tốt.

Cung Điền Trạch không tốt nhưng cằm đầy đặn thì vận số vẫn tốt

Còn nếu là nữ giới thì thường rất nhu mì, biết cách chu toàn mọi việc trong gia đình, vô cùng đảm đang. Hơn nữa còn có tướng vượng phu ích tử, là người phụ nữ mang lại may mắn cho chồng.

Nhưng trái ngược lại, nếu Điền Trạch đã xấu mà cằm còn nhọn thì vãn thiên thường cô đơn bần bách. Về phương diện tổng quan, xem tướng cằm có thể tìm hiểu được khả năng trí thức cũng như sự tinh khôn của mỗi người. Những người đàn ông cằm nhọn hay ỷ lại, hư vinh, thiếu bền bỉ, chịu khó. Hơn nữa, tính tình tiêu cực nhưng cảm thụ nhạy bén, dễ động lòng. Vì vậy, trong tướng số, tướng người này là hay mưu mẹo vặt, hung ác, nham hiểm.

Nếu phụ nữ sở hữu tướng cằm nhọn thì người thông minh, năng động trong mọi việc. Vận số khá tốt, họ rất chuyên tâm vào sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công mà nhiều người phải mơ ước. Đa phần, sau 30 tuổi họ sẽ có cuộc sống phú quý, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, đường tình duyên cũng gặp khá nhiều trắc trở vì họ vốn là người hay đa nghi nên dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa các mối quan hệ.

Cung Điền Trạch xấu, cằm nhọn thì vận số khá không được may mắn

Hiện nay, xem tướng khuôn mặt, chủ về khối lượng của cải, tài sản hoặc đất đai vấn đề này được rất nhiều người quan tâm. Đơn giản là vì yếu tố vật chất quyết định chất lượng cuộc sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều bất trắc, biến cố vô thường nên việc xem tướng về cung điền trạch trên khuôn mặt có tác dụng tốt trong việc chọn bạn, lựa chọn hợp tác kinh doanh, tránh được nhiều rủi ro, thất bại trong các quan hệ hợp tác.

Tuy nhiên, người xưa có câu: “Tướng bởi tâm sinh”, tướng mạo không phải sinh ra là cố định. Vì vậy, bản thân mỗi người cần phải tu dưỡng, trau dồi đạo đức. Khi biết những yếu điểm của bản thân thì hãy tìm cách bổ trợ bằng những hành động tốt để tăng cường mặt tốt, mặt tích cực. Có như vậy, mọi điều tốt lành mới đến với bạn trong cuộc sống này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.