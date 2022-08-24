CÚNG CÔ HỒN vào đúng 18h ngày 29/8/2022, 3 con giáp này sẽ gặt hái thành công, tài vận đến như nước lũ, thắng duyên bền vững, gia đạo thịnh hưng, muối gạo đầy lu, vàng bạc đầy hũ, kim cương sa vào hố gia chủ

Người tuổi Ngọ là con giáp vướng một số điều không như ý. Tuổi Ngọ dù rất chăm chỉ hiền lành nhưng do trong thời gian này hung tinh đeo bám nên mọi việc diễn ra khó lòng như ý muốn của những người tuổi Ngọ.

Những người tuổi Ngọ chính là con giáp dễ dính thị phi trong tháng 8 này. Cho nên, đúng 18h ngày 29/8/2022 những người tuổi Ngọ phải đặt lễ thiết đãi cô hồn quạnh tử, dù sao đi nữa thì cô hồn gia hộ cho đường công danh tài lộc vô cùng thuận lợi, nhưng đường tình duyên lại có đôi chút trục trặc. Tuổi Ngọ do vận đào hoa bủa vây nên những người có đôi có cặp nên thận trọng kẻo dễ gây hiểu lầm cho một nửa của mình.

Tuổi Mão

Đúng 18h trong ngày 29/8/2022, nếu cúng cô hồn sẽ được may, điều đáng mừng là vận trình của con giáp tuổi Mão sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn, thậm chí còn gặp được vận may.

Tuổi Mão không nên vì vậy mà chủ quan, ở đời họa phúc khôn lường, nên có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhưng bản mệnh được sao Thiên Hỷ chiếu tới giúp cho bạn có thêm nhiều may mắn và cơ hội kiếm tiền hơn. Do đó, đường tài lộc của bản mệnh vô cùng dồi dào. Người tuổi Mão rất đào hoa, nếu cúng vào ngày này mang tới nhân duyên cát lành cho những người tuổi Mão đang độc thân. Nhất là nữ mệnh làm gì cũng được mọi người chú ý, tạo sức hút mãnh liệt đối với người khác phái.

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Tuổi Tý

Xem tử vi phương Đông, người tuổi Tý sức khỏe không được tốt lắm, bản mệnh cần đặc biệt chú trọng chuyện chăm sóc sức khỏe. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh, đừng để đến lúc bệnh trọng khởi phát mới tìm cách chữa trị thì vừa mất tiền mà vừa mang tật vào thân.

Trái với vận trình sức khỏe, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý đang có những dấu hiệu tốt, tuy nhiên bản mệnh cần phải tập trung cao độ để đạt được những thành quả như ý muốn. Nếu có kế hoạch lớn thì hãy nhanh chóng triển khai để hưởng cát khí thời điểm này. Đúng 18h ngày 29/8/2022, người tuổi Tý nên thiết đãi cô hồn một bữa, thì mọi việc suôn sẻ, tài vận hanh thông.

Trong tháng bản mệnh có quý nhân ghé thăm, tuổi Tý cần chú ý lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình để không khiến quý nhân đổi ý. Quý nhân của bản mệnh trong tháng có thể là người tuổi Sửu, Thìn, Thân. Tuổi Tý cũng nên đề phòng người tuổi Mão, Mùi, Ngọ, đó có thể là kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại con giáp này.

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Gợi ý chuẩn bị mâm cúng cô hồn như sau:

Bánh kẹo, hoa quả các loại, muối gạo, bỏng ngô, cháo trắng loãng, cơm vắt, ngô, khoai, sắn, mía để nguyên vỏ cắt khúc ngắn nhỏ, đường cục…

Giấy áo, giấy tiền vàng mã, hương nhang, nến, nước lọc…(cúng cô hồn không cúng đồ mặn, tất cả hoàn toàn là đồ chay).

Phần cúng quan trọng nhất là món cháo loãng. Quan niệm dân gian cho rằng, món này dành cho những linh hồn bị đày đọa có thực quản nhỏ và hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Bởi vậy, khi chuẩn bị mâm cúng đúng cách cúng cô hồn nhất thiết cần phải có món cháo loãng.

Vị trí mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bậu cửa. Nhiều người lo ngại khi cúng chúng sinh, nếu cúng xong không biết cách mời vong đi thì sẽ rước vong vào nhà. Nếu lo ngại thì bạn có thể cúng tại chùa.

Lưu ý, khi cúng cô hồn không cúng đồ mặn như thịt lợn, thịt bò, thịt gà,... vì làm tăng tính sát sinh khiến các cô hồn còn sân hận và luyến tiếc dương thế.

Nên cúng đồ chay để các cô hồn dễ siêu thoát hơn. Bên cạnh đó, khi cúng không nên cầu xin gì mà chỉ thành tâm gửi hương hoa trà quả lấy lộc cho các cô hồn.

Không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần khi cúng cô hồn vì dễ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối.

Các vật phẩm cúng cô hồn tuyệt đối không được dùng đến, phải đem bỏ đi, không được để trong nhà. Vì năng lượng của cõi âm rất đen tối và nặng nề, nếu dùng thì sẽ đem năng lượng xấu vào cơ thể sẽ sinh bệnh khó chữa trị. Còn đồ vàng mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra khắp 8 hướng.

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