Cục diện Tương xung vào đúng sáng ngày 24/9/2022: 3 con giáp làm gì cũng đụng phải khó khăn, trở ngại, tiền tài thất thoát, cẩn thận có tiểu nhân hãm hại

Cục diện Tương xung vào đúng sáng ngày hôm nay (24/9) khiến 3 con giáp làm gì cũng gặp cản trở, dễ vướng họa tiểu nhân, tiền bạc cứ đội nón ra đi

Tuổi Thìn Công việc của tuổi Thìn trong sáng ngày thứ 7 có phần sa sút, bản mệnh lắm tài nhiều tật, ngồi ở vị trí cao nhưng bản thân lại thiếu kiềm chế cảm xúc nên dễ đắc tội với người khác hoặc do nói năng thiếu cẩn trọng mà gây hiểu lầm, mất lòng. Điềm báo có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại khiến cho bạn không khỏi căng thẳng. Cạm bẫy đang giăng khắp mọi nơi nên tiến độ công việc bị suy giảm rõ rệt. Hãy cứ tập trung vào công việc của mình, đừng lơ là mất cảnh giác để kẻ xấu có cơ hội giở trò. Đường tài lộc của tuổi Thìn bị ngăn trở khiến tiền bạc tiêu tan, thất thoát khá nhiều. Bản mệnh vì cả tin, mù quáng nghe theo lời người khác mà không xem xét kỹ thông tin đến khi mọi chuyện xảy ra rồi thì đã quá muộn màng, chẳng thể xoay sở kịp. Song bạn cũng đừng quá đau buồn, hãy coi đây là bài học cho mình để sau này không vấp ngã một lần nữa. Tốt nhất những chuyện gì liên quan đến tiền bạc thì phải tỉnh táo, đừng để cảm xúc lấn át mà mất đi sự sáng suốt khi xem xét vấn đề và mắc phải những lỗi lầm không đáng có.

Công việc của tuổi Thìn trong sáng ngày thứ 7 có phần sa sút, bản mệnh lắm tài nhiều tật, ngồi ở vị trí cao nhưng bản thân lại thiếu kiềm chế cảm xúc nên dễ đắc tội với người khác hoặc do nói năng thiếu cẩn trọng mà gây hiểu lầm, mất lòng. Ảnh minh họa Tuổi Hợi Cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không. Vì thế, dù là khi làm công việc quen thuộc đi chăng nữa, bạn cũng chớ chủ quan, lơ là. Ngoài ra con giáp này còn phải chịu những tổn thất về chuyện tiền bạc, dù trước đó đã cố gắng tích góp nhưng vì thiếu tỉnh táo và sáng suốt trong khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính nên đã phạm phải những sai lầm không đáng có, khiến tiền bạc thất thoát. Bản mệnh vẫn có thể sẽ phải đối mặt với họa thị phi đeo bám, gây tổn hại về mặt tiền bạc. Danh dự và uy tín mà người tuổi Hợi mất công gầy dựng bao lâu nay bỗng mất đi khiến chuyện làm ăn, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khách hàng liên tục quay lưng, tài lộc tiêu tan.

Cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ảnh minh họa Tuổi Mão Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng ngày Mão Tý tương hình có điềm báo không hay xảy ra với tuổi Mão. Trong đó công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất do tính khí thất thường của con giáp này. Bản mệnh hay nổi nóng, dễ gây gổ với mọi người, lại thiếu kiềm chế cảm xúc nên dễ đắc tội với người khác hoặc do nói năng thiếu cẩn trọng mà gây hiểu lầm, mất lòng. Thói quen này tạo ra hiểu lầm và tự cản trở bước tiến công việc của Mão. Tuy người tuổi Mão có tài nhưng tính tình thất thường, khả năng kiểm soát bản thân không tốt nên để lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến đến với mình, đường tiến thân nằm ngay trong tầm mắt còn bỏ lỡ. Cũng vì thế mà tiền bạc trong tay cứ thế tiêu tan, con giáp này chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội quyết định nên gánh chịu hậu quả không hề nhỏ. Lúc này người tuổi Mão nên bình tĩnh, tránh hoảng loạn để giảm thiếu những tổn thất và sai lầm lớn hơn nữa. Càng trong tình huống nguy cấp thì càng không nên hoang mang, thay vào đó là giữ cho đầu óc tỉnh táo mới tìm được hướng xử lý nhanh và hiệu quả nhất có thể. Hãy xem đây là bài học để người tuổi Mão sau này thận trọng hơn, tránh vấp phải những sai lầm đã từng từ trước đó. Hãy biết lắng nghe ý kiến mọi người kết hợp với kiến thức của mình nữa nhé. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng ngày Mão Tý tương hình có điềm báo không hay xảy ra với tuổi Mão. Trong đó công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất do tính khí thất thường của con giáp này. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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