Cổng lộc Trời ban rộng mở vào sáng ngày 23/9/2022, 3 con giáp hút hết phúc khí của thiên hạ, công danh thuận lợi, phất lên thành đại gia triệu đô dễ như trở bàn tay

Theo tử vi thứ Hai ngày mới 23/9/2022 của 12 con giáp, sáng nay tuổi Mùi nhờ cục diện tam hợp nên vận may ghé thăm, có người trúng số, được người khác giúp đỡ hoặc ra đường cũng nhặt được tiền. Nếu tinh thần con giáp này vui vẻ, dồi dào sức sống thì mọi chuyện đều lạc quan. Vận trình tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, tiền bạc không quá dư dả nhưng vẫn thoải mái chi tiêu. Những người có chức có quyền sẽ có thu nhập khá hơn, nếu cố gắng thì vận trình trong ngày viên mãn, danh lợi song toàn.

Tuổi Thìn

Chính Quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi Thìn tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Dù được giao những nhiệm vụ khó, con giáp này vẫn cố gắng thích nghi trong thời gian nhanh nhất để không làm chậm tiến độ. Ngoài ra, bên cạnh đó có rất nhiều đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.Nếu có ý định tiến hành những dự định trong công việc của mình trong sáng ngày hôm nay thì hãy thử sức vì khả năng cao gặt hái thành công. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định.

Chính Tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Thìn đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong những tháng này. Bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp. Nếu con giáp này tập trung vào công việc thì sẽ có nguồn thu nhập khả quan, dù không tăng mạnh nhưng cũng ổn định, tăng tiến dần dần. Thời gian này người tuổi Thìn có thể tập trung đầu tư vào những lĩnh vực lâu dài, có tính bền vững và an toàn như kinh doanh, bất động sản, giáo dục.