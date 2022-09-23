Cổng lộc Trời ban rộng mở vào sáng ngày 23/9/2022, 3 con giáp hút hết phúc khí của thiên hạ, công danh thuận lợi, phất lên thành đại gia triệu đô dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:48

Dự đoán tử vi sáng ngày 23/9/2022 cho thấy, 3 con giáp hút hết phúc khí trong thiên hạ, đón nhiều tin vui tài chính, vận trình tài lộc rộng mở, mọi chuyện đều diễn ra hanh thông tốt lành

Tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Hai ngày mới 23/9/2022 của 12 con giáp, sáng nay tuổi Mùi nhờ cục diện tam hợp nên vận may ghé thăm, có người trúng số, được người khác giúp đỡ hoặc ra đường cũng nhặt được tiền. Nếu tinh thần con giáp này vui vẻ, dồi dào sức sống thì mọi chuyện đều lạc quan. Vận trình tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, tiền bạc không quá dư dả nhưng vẫn thoải mái chi tiêu. Những người có chức có quyền sẽ có thu nhập khá hơn, nếu cố gắng thì vận trình trong ngày viên mãn, danh lợi song toàn.

Về phương diện sự nghiệp đường công danh của tuổi Mùi lên như diều gặp gió, càng ngày càng có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Mặc dù chưa chắc đã thành công như mong đợi nhưng con giáp này đã dần dần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tiến về phía trước và nâng cao vị thế của mình. Hãy cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ và sự hứng khởi để không ngừng học hỏi, đổi mới. Con giáp này có cơ hội vươn bước vào hàng lãnh đạo như trưởng nhóm, trưởng bộ phận, quản lý… bởi có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn xa trông rộng, có tài dùng người nên dễ dàng dẫn dắt, khai thác tiềm năng của từng cộng sự để tạo ra một tập thể vững mạnh mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Cổng lộc Trời ban rộng mở vào sáng ngày 23/9/2022, 3 con giáp hút hết phúc khí của thiên hạ, công danh thuận lợi, phất lên thành đại gia triệu đô dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Theo tử vi thứ Hai ngày mới 23/9/2022 của 12 con giáp, sáng nay tuổi Mùi nhờ cục diện tam hợp nên vận may ghé thăm, có người trúng số, được người khác giúp đỡ hoặc ra đường cũng nhặt được tiền. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Chính Quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi Thìn tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Dù được giao những nhiệm vụ khó, con giáp này vẫn cố gắng thích nghi trong thời gian nhanh nhất để không làm chậm tiến độ. Ngoài ra, bên cạnh đó có rất nhiều đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.Nếu có ý định tiến hành những dự định trong công việc của mình trong sáng ngày hôm nay thì hãy thử sức vì khả năng cao gặt hái thành công. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định.

Chính Tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Thìn đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong những tháng này. Bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp. Nếu con giáp này tập trung vào công việc thì sẽ có nguồn thu nhập khả quan, dù không tăng mạnh nhưng cũng ổn định, tăng tiến dần dần. Thời gian này người tuổi Thìn có thể tập trung đầu tư vào những lĩnh vực lâu dài, có tính bền vững và an toàn như kinh doanh, bất động sản, giáo dục.

Cổng lộc Trời ban rộng mở vào sáng ngày 23/9/2022, 3 con giáp hút hết phúc khí của thiên hạ, công danh thuận lợi, phất lên thành đại gia triệu đô dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Chính Quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi Thìn tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Ảnh minh họa

Tuổi Mão 

Sáng thứ 6 này, Lục Hợp che chở rất nhiều cho vận trình ngày của người tuổi Mão. Trong công việc, con giáp này giữ được sự thông minh, sáng suốt nên giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn cũng rất chú trọng hợp tác với người khác để cùng học hỏi, thảo luận giúp tiến hành mọi việc nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn. Rất có thể hôm nay những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Thực Thần xuất hiện, tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều may mắn. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vụt qua.  Người làm kinh doanh thì hôm nay cũng sẽ giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được, nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Hôm nay cũng là cơ hội đầu tư tốt mà bản mệnh nên tận dụng để tăng thêm nguồn thu nhập cho bản thân.

Cổng lộc Trời ban rộng mở vào sáng ngày 23/9/2022, 3 con giáp hút hết phúc khí của thiên hạ, công danh thuận lợi, phất lên thành đại gia triệu đô dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Sáng thứ 6 này, Lục Hợp che chở rất nhiều cho vận trình ngày của người tuổi Mão. Trong công việc, con giáp này giữ được sự thông minh, sáng suốt nên giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm


 

 

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