Ngày 23/9: Thần Tài phát của, 3 con giáp "tay phải ôm vàng, tay trái ôm bạc", vận trình trải đầy trái ngọt quả lành, của cải tiêu mấy đời không hết

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 08:08

Thần Tài phát của vào 23/9, những con giáp này tha hồ hứng vàng hứng bạc, vận trình thênh thang trải đầy quả ngọt

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi Tuất nhờ quý nhân nên công việc hanh thông, sự nghiệp có chiều hướng phát triển. Con giáp này sẽ thỏa sức phát huy năng lực và trí tuệ của mình, thể hiện sự sáng tạo cũng như cách làm việc riêng vô cùng hiệu quả và nhanh chóng triển khai những ý tưởng đã lên kế hoạch từ lâu. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh đang tăng tiến không ngừng, tuổi Tuất có khả năng lãnh đạo nên có thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Nếu con giáp này đã tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể ra ngoài làm ăn riêng, tự gây dựng công việc và hoàn thành lý tưởng, đam mê của mình, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Đường tài lộc của tuổi Tuất trong ngày thứ hai hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không bị thất thoát tiền bạc. Những dự án đầu tư mà con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Nhờ có quý nhân dẫn dắt, chỉ bảo tận tình nên công việc diễn ra khá trôi chảy, tinh thần trách nhiệm không cho phép bản mệnh mệt mỏi, buông xuôi mà luôn phải cố gắng hết mình. Cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng.

Ngày 23/9: Thần Tài phát của, 3 con giáp 'tay phải ôm vàng, tay trái ôm bạc', vận trình trải đầy trái ngọt quả lành, của cải tiêu mấy đời không hết - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi Tuất nhờ quý nhân nên công việc hanh thông, sự nghiệp có chiều hướng phát triển. Con giáp này sẽ thỏa sức phát huy năng lực và trí tuệ của mình, thể hiện sự sáng tạo cũng như cách làm việc riêng vô cùng hiệu quả và nhanh chóng triển khai những ý tưởng đã lên kế hoạch từ lâu. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Cát tinh nâng đỡ, tuổi Sửu có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự chăm chỉ và cẩn thận của con giáp này chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bản mệnh sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, tuổi Sửu hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Con giáp này là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn.

Hôm nay, tài tinh chiếu mệnh đảm bảo cho tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp này sẽ được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Nếu từ trước đến nay, tuổi Sửu vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, con giáp này vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể thu được một khoản lời lãi nhất định.

Ngày 23/9: Thần Tài phát của, 3 con giáp 'tay phải ôm vàng, tay trái ôm bạc', vận trình trải đầy trái ngọt quả lành, của cải tiêu mấy đời không hết - Ảnh 2
Cát tinh nâng đỡ, tuổi Sửu có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự chăm chỉ và cẩn thận của con giáp này chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bản mệnh sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi phương Đông, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ vượng phát rõ ràng. Nhờ tấm lòng trắc ẩn và nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác hết sức có thể nên bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và nhìn thấy rõ tố chất lãnh đạo của con giáp này, có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Ngoài kia không thiếu người tài nhưng người có đức thì không dễ dàng gặp được. Vì thế lòng nhân ái, vị tha của bản mệnh đã trở thành ưu điểm được mọi người ủng hộ và hết lòng hỗ trợ. Khi có sự giúp sức từ nhiều người, đường công danh cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn nhiều.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khởi phát vô cùng, đặc biệt có lợi cho con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới. Người tuổi Tỵ kiếm tiền dễ dàng, nhất là người kinh doanh buôn bán. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, hãy cố gắng để không bỏ lỡ nhé. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm những khoản dư thừa để không mất mát tiền của một cách vô ích.

Ngày 23/9: Thần Tài phát của, 3 con giáp 'tay phải ôm vàng, tay trái ôm bạc', vận trình trải đầy trái ngọt quả lành, của cải tiêu mấy đời không hết - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khởi phát vô cùng, đặc biệt có lợi cho con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 44 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới