Cục diện tượng hình, tiểu nhân gài bẫy, 3 con giáp này ngày 24/11/2021 dễ bị lừa gạt, gặp vận hao tài

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 15:43

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này dễ bị lừa gạt, gặp vận hao tài vì có cục diện tượng hình, tiểu nhân gài bẫy.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, tuổi Tý dễ gặp chuyện xui xẻo trong công việc. Con giáp này cố chấp và bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người và cho rằng mình là đúng. Thậm chí bản mệnh còn là người khơi mào cho những cuộc tranh cãi nếu không biết kiềm chế bản thân.

Song cũng vì ham vui quá mà con giáp này không để ý tới những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu vẫn đang rình rập, đe dọa làm hại mình. Nhất là trong ngày Tý Mùi tương hại thì bản mệnh càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói kẻo sẽ tạo ra ấn tượng không tốt trong lòng người khác.

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Tý dễ gặp chuyện xui xẻo trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, cục diện tương hình gây ra những tác động không tốt cho con đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu. Con giáp này trở thành người thích thể hiện bởi quá tự tin với năng lực của mình, và đây có thể trở thành nguồn cơn khiến bản mệnh gặp phải đủ loại rắc rối.

Chính vì thế hãy cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tránh tình trạng nóng vội, bốc đồng, khiến người khác có cái nhìn không đúng về bản thân, thậm chí còn làm phiền người khác khắc phục hậu quả giúp mình. Bên cạnh đó tuổi Sửu nên mở rộng các mối quan hệ, không nên chỉ tập trung vào công việc.

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Tình hình tài chính trong ngày không được ổn định, cần hết sức thận trọng nếu không muốn sa bẫy tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây là một ngày tồi tệ để có thể kinh doanh thành công. Tránh xa các dự án rủi ro, vì cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn rất mong manh. Về lâu dài, bạn có thể chịu tổn thất đáng kể và sẽ hối hận trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng để mình bị lừa khi thực hiện các giao dịch nhỏ hơn, vì vậy đừng để điều này xảy ra.

Tình hình tài chính trong ngày không được ổn định, cần hết sức thận trọng nếu không muốn sa bẫy tiểu nhân. Có thể hôm nay bạn sẽ mua sắm rất nhiều món đồ, mặc dù việc đầu tư vào bản thân khiến bạn cảm thấy vui vẻ nhưng tiền bạc thì vơi đi rất nhanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh trợ vận, tam hợp nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 24/11/2021 tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông

Cát tinh trợ vận, tam hợp nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 24/11/2021 tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông nhờ có cát tinh trợ vận, tam hợp nâng đỡ.

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