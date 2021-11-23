Công danh, sự nghiệp của 12 con giáp ngày 24/11/2021: Mão suôn sẻ, Mùi có chút rắc rối

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Các kế hoạch dường như không được tiến hành như dự tính và điều này gây ra nhiều thất thoát cho bản mệnh. Trong khi đó, tuổi Tý lại không tìm được người đồng hành mà phải tự mình xoay sở vượt qua mọi khó khăn.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tuổi Sửu cần tránh tụ tập nói xấu đồng nghiệp hay lo chuyện bao đồng. Thay vào đó, con giáp này hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình và nâng cao niềm tin ở cấp trên để mở đường cho vận trình công danh sự nghiệp.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Mặc dù vẫn còn tồn tại một vài vấn đề rắc rối nhưng bằng sự nhạy bén, linh hoạt nên tuổi Dần đã khắc phục được khó khăn kịp thời. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của những người xung quanh cũng giúp đỡ con giáp này không ít trong quá trình chinh phục thành công.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mão may mắn được làm công việc mình yêu thích, và sự nhiệt tình, hứng thú cao đương nhiên đem lại cho bản mệnh nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan mà không có sự đề phòng trong các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Công việc trong ngày thuận lợi, suôn sẻ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch tuần này khi mà sự chủ động giúp cho tình thế được giữ vững, có dấu hiệu được đánh giá tốt. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa và mang lại hiệu quả cao khi phối hợp làm việc nhóm.

Tuổi Tỵ

Công việc tuổi Tỵ hôm nay không được suôn sẻ, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình. Dù gặp khó khăn nhưng bạn không hỏi ai, cũng không chịu chia sẻ với ai. Bản thân con giáp này đang có những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực nên khó có được sự quyết đoán cần thiết. Bạn sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm lực để có thể giải quyết công việc.

Công việc tuổi Tỵ hôm nay không được suôn sẻ, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hôm nay có nhiều bước tiến mới trong công việc. Khát vọng giúp bạn gạt bỏ mọi trở ngại trên bước đường bạn tiến đến thành công. Nếu bạn không có sự khát khao để thành công, không có sự khát khao để hạnh phúc thì bạn không thể có động lực để đạt được những điều này.

Tuổi Mùi

Công việc hôm nay của tuổi Mùi được dự báo gặp chút rắc rối. Tuổi Mùi hãy rèn luyện đầu óc tư duy và quá trình suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực. Hãy nghĩ đến những thành công bạn sẽ gặt hái sau thử thách thay vì thất bại ê chề, có được thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành được bất kỳ công việc nào mà bạn đang đảm nhiệm.

Tuổi Thân

Tử vi tuổi Thân ngày hôm nay dự báo, trong sự nghiệp bạn suy tính trước sau quá nhiều nên mất đi cơ hội tốt trong công việc. Bạn làm việc gì cũng coi trọng sự công bằng nên thường phải chịu thiệt thòi. Nhưng bù lại bạn được quý nhân che chở, giúp đỡ nhiều.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp bạn hoàn toàn thể hiện được sự can đảm, dám mở rộng suy nghĩ của mình. Bạn không ngừng nỗ lực để vượt qua cái bóng của chính mình. Nếu làm tốt bạn sẽ có được chút thành công về công việc trong hôm nay.

Những người làm văn phòng thì nên tập trung phát triển nghiệp vụ của mình trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người làm văn phòng thì nên tập trung phát triển nghiệp vụ của mình trong hôm nay. Khả năng lĩnh hội của bạn sẽ đạt cảnh giới cao nhất vào ngày này. Dù hôm nay bạn có bị đồng nghiệp mạo phạm, tạo thị phi thì bạn vẫn khoan dung, chính trực. Sự độ lượng của người này sẽ biến thù thành bạn.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi ngày hôm nay dự báo Thân Hợi tương xung đem tới một ngày làm việc nhiều chuyện hãm hại, khá xấu. Tuổi Hợi hôm nay đề phòng vận công việc gặp chuyện vô ơn vô nghĩa. Đồng nghiệp nhận sự giúp đỡ cũng không thèm cảm kích, ngược lại còn quay đầu chơi xấu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.