Sức khỏe 12 con giáp này 24/11/2021: Dần nên ăn uống điều độ, Ngọ ổn định, Hợi cần tránh xa rượu bia

Tử vi tuổi Tý hôm nay khuyên bạn, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Ngoài ra, đi lại nên chú ý cẩn thận có điềm va chạm, thương tật bất ngờ.

Tuổi Sửu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe , nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt.

Tuổi Dần

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương cổ truyền, miso…có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương cổ truyền, miso…có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Tuổi Mão

Sức khỏe của tuổi Mão trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí. Bạn nên dành thời gian luyện tập thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô tận, nó có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, tăng năng lượng và tâm trạng vui vẻ cho bạn.

Tuổi Thìn

Nên giảm tối đa thời gian ngồi trước màn hình (ti vi, máy tính…) để tránh những tác động tiêu cực tới mắt và sức khỏe tinh thần của bạn. Nếu công việc của bạn phải ngồi trước máy vi tính nhiều, bạn hãy bảo vệ đôi mắt của mình bằng cách sử dụng kính bảo vệ và giữ khoảng cách ngồi với máy tính phù hợp, khoảng 30 phút hãy để mắt thư giãn.

Tuổi Tỵ

Về sức khỏe, tử vi tuổi Tỵ khuyên rằng bạn không nên dùng chung đồ dùng cá nhân, ngay cả với các thành viên trong gia đình. Nhất là trong tình hình dịch bệnh lan tràn thì bạn càng nên cẩn thận hơn với thói quen này của mình.

Sức khỏe của tuổi Mão trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay sức khỏe tuổi Ngọ khá ổn định. Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao nên sức đề kháng luôn được duy trì ở mức tốt.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, bạn chớ nên ngồi ù lì một chỗ cả ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe bản thân, chớ có tiếc nuối thời gian đứng dậy ra ngoài đi lại một chút cho giãn cơ và giúp máu huyết lưu thông. Nếu ngồi lâu thì lúc đứng lên phải từ từ, không nên tiến hành một cách đột ngột có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt, thậm chí là choáng ngất.

Tuổi Thân

Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình hơn nữa. Càng về cuối năm bận rộn thì càng phải chú ý, không nên ăn uống quá nhiều, quá no hoặc nhanh quá vì những điều đó đều có thể ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

Tuổi Dậu

Ngoài ra Thổ khí vượng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản mệnh hôm nay, đặc biệt là đường tiêu hóa. Con giáp này nên chú ý hơn đến các bữa ăn trong ngày, đừng mải mê làm việc mà bỏ bữa hay ăn uống không đúng giờ. Có thể trước mặt không ảnh hưởng quá nhiều nhưng về lâu về dài trở thành mầm mống của bệnh tật.

Thổ khí vượng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản mệnh hôm nay, đặc biệt là đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, bạn bôn ba nhiều nơi, làm việc hết mình mà không ăn uống đầy đủ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến dạ dày và sau đó là sức khỏe tổng thể, năng suất làm việc của bạn.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi hôm nay dự đoán sức khỏe xấu nên không được tập trung vào công việc. Cần tránh những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc... bằng không hôm nay sẽ là một ngày cực thảm bại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.