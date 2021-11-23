Top 3 con giáp nam chung thủy, không rời xa vợ bằng bất cứ giá nào

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 01:49

Những con giáp nam này là minh chứng cho sự thủy chung của đàn ông.

Đàn ông tuổi Tỵ

Đây là người rất giỏi kiếm tiền và biết nắm bắt thời cơ. Tuy bản thân con giáp nam này quý trọng đồng tiền và khá quan tâm đến đời sống vật chất nhưng không phải là người keo kiệt.

Ở bên cạnh chàng, bạn sẽ luôn được đáp ứng mọi nguyện vọng bởi tính cách hào phóng và thấu hiểu tâm tư người khác của chàng. Ngoài ra, đây cũng là người đàn ông sẵn sàng lắng nghe để hòa hợp với người bạn đời của mình.

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Ở bên cạnh chàng, bạn sẽ luôn được đáp ứng mọi nguyện vọng bởi tính cách hào phóng và thấu hiểu tâm tư người khác của chàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thì tuy tuổi trẻ thích rong chơi, “lang bạt kỳ hồ” được họ coi là thú vui trong cuộc sống. Thế nhưng mặt khác họ là người vô cùng nhanh nhạy về mặt tình cảm. Biết lắng nghe và biết nói những điều phụ nữ muốn được nghe.

Về cử chỉ hành động thì họ nhẹ nhàng, ấm áp và lan tỏa, không vội vàng như người tuổi Dần, hoặc không nóng nảy như người tuổi Ngọ.

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Tuổi Sửu từ rất sớm họ đã luôn giữ được ý thức tốt trong chuyện tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Sửu

Tuổi Sửu rất cần cù siêng năng, siêng, giống hệt hình ảnh con trâu trong đời sống thường ngày. Họ có thể không lãng mạn như người tuổi Tuất, hoặc không ân cần chu đáo như người tuổi Mùi, nhưng từ rất sớm họ đã luôn giữ được ý thức tốt trong chuyện tình cảm vợ chồng.

Vậy nên trong chuyện tình cảm, họ luôn là người vun vén, chăm lo, yêu thương gia đình của mình. Chàng luôn đảm nhận trách nhiệm gánh vác gia đình chỉ mong nửa kia có cuộc sống tốt nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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