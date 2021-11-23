Những con giáp nữ nổi tiếng thủy chung, đàn ông phải tu 3 kiếp mới cưới được về

Từ khi mới sinh ra, 3 con giáp nữ này đã mang mệnh chung thủy, dù có bao nhiều dụ dỗ, họ vẫn quyết không buông tay người mình yêu.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính quyết đoán và cứng rắn. Điều này cũng không phải ngoại lệ trong chuyện tình cảm. Người tuổi Mùi không dễ có “tình yêu sét đánh”, với họ tình yêu phải được vun đắp từ một quá trình tìm hiểu lâu dài, một thời gian gắn bó đủ để cả hai cảm nhận được trái tim mình cung chung nhịp đập.

Tuy hơi “khó yêu” nhưng một khi đã sa vào “lưới tình”, người tuổi Mùi tuyệt đối chung thuỷ với người mình yêu cho dù xung quanh có nhiều cám dỗ và hấp dẫn họ đến nhường nào.

Tuổi Mùi có tính quyết đoán và cứng rắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những chị em tuổi Dần khi sinh ra đã sở hữu tính cách vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Họ luôn luôn muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho nửa kia của mình vì vậy không có điều gì ngạc nhiên khi những người tuổi Dần bỏ nhiều công sức để làm theo ý muốn của người yêu.

Sở hữu được trái tim của những phụ nữ tuổi Dần sẽ là điều hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của con mỗi người. Những người tuổi Dần sẽ vừa là tri kỷ vừa là người thân vừa là người thầy, là đối tác của người họ yêu khi họ luôn luôn dành cho một nửa sự quan tâm và chăm sóc mọi lúc mọi nơi với vai trò là người quan trọng nhất.

Những chị em tuổi Dần khi sinh ra đã sở hữu tính cách vô cùng lãng mạn và ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vẻ ngoài đầy kiêu hãnh, có đôi phần ngạo mạn của cô nàng tuổi Thìn khiến không ít người nhầm tưởng rằng, trái tim của họ không hề có chỗ cho sự thủy chung. Con gái tuổi Thìn tuy kiêu ngạo là thế, nhưng tấm chân tình của họ cũng không thua kém bất cứ ai. Cứ yêu nàng giáp này mà xem, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận thấy điều đó rõ ràng hơn ai hết.

Hơn thế, kiểu tình cảm của cô nàng này vô cùng mãnh liệt, ví như chết đi sống lại vẫn nhất quyết phải yêu cho được. Thường thì cô nàng này được rất nhiều vệ tinh vây xung quanh. Nhưng họ chẳng hề tỏ ra hứng thú với ai, nếu như trái tim cô ấy đã dành cho bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Cuối năm 2021, 3 con giáp này cần cẩn thận vô cùng vì dễ gặp vận đen Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này cuối năm 2021 dễ gặp vận đen, cần vô cùng cẩn thận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-nu-noi-tieng-thuy-chung-dan-ong-phai-tu-3-kiep-moi-cuoi-duoc-ve-437889.html