Cả năm bị tiểu nhân quấy phá, nhưng càng về cuối năm 2021, 3 con giáp này càng giàu có, vui vẻ, sống đời thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 00:27

Những con giáp này càng về cuối năm 2021 càng giàu có, vui vẻ, sống đời thảnh thơi sau khi cả năm bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Mão

Theo tử vi, năm nay tuổi Mão có hạn tiểu nhân. Là những người có tính cách thẳng thắn, họ dễ khiến đối phương mất lòng, cũng từ đó mà nảy sinh sự ghen ghét, đố kỵ. Tuy nhiên, tuổi Mão cũng nên coi đây là cơ hội để họ rèn luyện bản thân, cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như trong hành động.

Đặc biệt, cuối năm 2021 đây là lúc công việc của tuổi Mão được cho là có những bước chuyển biến đáng ngưỡng mộ, thậm chí là phất lên như diều gặp gió, do đó, tuổi Mão cần hết sức nỗ lực, chăm chỉ để đón đợi những cơ hội tốt này.

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Cuối năm tới đây là lúc công việc của tuổi Mão được cho là có những bước chuyển biến đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm nay Thìn có họa tiểu nhân, những kẻ ghen ghét với sự phất lên của tuổi Thìn mà gây khó dễ trong công việc, khiến mối quan hệ công sở của tuổi Thìn nhiều phen "sóng gió". Song, là những người lạc quan, vui vẻ, tuổi Tý thường nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này.

Tử vi học có nói, trong năm nay, tuổi Thìn có nhiều cơ hội tốt nhất để làm giàu, nhưng giai đoạn tốt nhất lại chính là cuối năm. Để có thể tân dụng tốt nhất cơ hội này, tuổi Thìn nên chuẩn bị các nguồn lực từ bây giờ. Nếu có các kế hoạch lớn, hãy bảo đảm bạn đã có đủ sự cân nhắc và các khâu chuẩn bị.

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Đặc biệt, vào cuối năm nay, tuổi Ngọ gặt hái nhiều tài lộc và cong danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2021, tuổi Ngọ cũng dễ gặp các mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp hoặc cấp trên, thậm chí bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc và tâm trạng của họ.

Tuy nhiên, Với sự hỗ trợ của gia đình, người thân và bạn bè, chỉ cần kiên nhẫn, không nóng vội, tuổi Ngọ sẽ dần đi qua khó khăn, tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp và cuộc sống như họ mong ước. Đặc biệt, vào cuối năm nay, tuổi Ngọ gặt hái nhiều tài lộc và cong danh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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