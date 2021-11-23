Cuối năm 2021, 3 con giáp này tình duyên nảy nở, tam hợp đủ đầy, dễ tìm được ý chung nhân

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này tình duyên nảy nở, tam hợp đủ đầy, dễ tìm được ý chung nhân vào cuối năm 2021.

Tuổi Mùi

Chuyện tình duyên của con giáp này cuối năm 2021 khá tốt. Dường như bạn nhận được sự hài lòng hay tạo ấn tượng tốt với đối phương, vì thế mà các mối quan hệ trở nên thuận lợi hơn. Nhưng để bắt đầu xúc tiến thì cũng nên từ từ để tạo ra những diễn biến tự nhiên.

Các cặp đôi có được tình cảm thăng hoa, nhiều cơ hội để gây dựng nền tảng quan hệ vững chắc và có sự tin tưởng lẫn nhau. Tình duyên của người độc thân cũng bước sang trang mới. Bạn bắt đầu mở lòng mình hơn và có thể đang rung động ai đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này cuối năm 2021 khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối năm 2021 có cục diện tam hợp nên tình cảm khá suôi thuận, không có bất đồng về quan điểm. Con giáp này hạnh phúc khi được người ấy hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của mình. Đối với những người còn độc thân thì có thể đây là ngày tốt để người tuổi Dần chủ động tiến tới gần người ấy đấy.

Ngoài ra, chuyện tình cảm đang có vận đào hoa soi chiếu, khả năng cao cuối năm 2021 bạn sẽ được người khác để ý và nhận được lời làm quen, lời mời đi chơi, ăn uống. Hoặc những lời giới thiệu từ bạn bè người thân.

Tuổi Thân độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình một cách rất tình cờ vào cuối năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Về phương diện tình cảm, bản mệnh có được trạng thái vui vẻ nên khá thuận lợi cho việc dành thời gian chăm sóc, quan tâm tới người ấy. Đặc biệt với những ai còn đang giai đoạn tán tỉnh thì đây là cơ hội tốt để tuổi Mùi ghi điểm trước người ấy.

Tuổi Thân độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình một cách rất tình cờ vào cuối năm 2021. Cứ mãi tìm kiếm tình yêu ở tận đâu đâu, giờ con giáp này mới nhận ra người ấy ở ngay bên cạnh mình. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương giữa bao người xung quanh chỉ bị thu hút bởi mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nam-2021-3-con-giap-nay-tinh-duyen-nay-no-tam-hop-du-day-de-tim-duoc-y-chung-nhan-437873.html