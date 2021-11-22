Top 3 con giáp may mắn 'chạm đỉnh' trong 27 ngày tới, thần tài gõ cửa, quý nhân theo gót

Trong thời gian trước đó, tuổi Tuất đã có những tháng đầu năm khá chật vật, mệt mỏi với vô số “tai bay vạ gió”. Đặc biệt, trong công việc tuổi Tuất có một chút áp lực, bị đối thủ chèn ép mọi thứ không như ý.Tuy nhiên, đây chính là động lực để tuổi Tuất tập trung hết sức lực vào công việc và chạm tay tới thành công.

Theo tử vi 12 con giáp , trong 27 ngày tới con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ngay chính tuổi Tuất cũng ngỡ ngàng. Không chỉ vận tài lộc, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng đỏ chót như son. Mọi hiểu lầm, khúc mắc đều được giải quyết thấu đáo, cả hai bạn sẽ càng thêm thấu hiểu, gắn bó bền chặt, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng ghen tỵ.

Những người tuổi Sửu sinh ra đã là con giáp may mắn hơn người, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên, chính suy nghĩ đơn giản nên không ít lần tuổi Sửu bị cuốn vào thị phi, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn không như ý. Đây là lý do vì sao dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng nửa đầu năm qua, người tuổi Sửu chẳng giữ lại được đồng nào, tiền bạc cứ vào rồi lại ra.

Thầy tử vi cho biết trong 27 ngày tới, nhờ có bề trên rót lộc vào nhà, tuổi Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Sửu càng có cơ hội đổi vận, muốn nghèo cũng chẳng được. Tuy nhiên, Hợi được khuyên không nên nóng vội trong việc dùng tiền, hùn vốn làm ăn với người khác, đồng thời nên chú ý, cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng.

Tử vi trong 27 ngày tới, sách tử vi chỉ rõ, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, người tuổi Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là con giáp ngoan cường, bản lĩnh lại độc lập tự cường. Họ chẳng sợ bị ai ức hiếp, cũng không lo bị hãm hại bởi đã va vấp nhiều, có kinh nghiệm sống đáng nể. Càng chí thú làm ăn, người tuổi Hợi lại càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Tử vi trong 27 ngày tới, sách tử vi chỉ rõ, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, người tuổi Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Người tuổi Hợi gặp cơ hội may mắn liên tục, đường thăng tiến ngoạn mục, ai nhìn vào cũng phải hờn ghen với những gì tuổi Hợi sẽ đạt được trong thời gian sắp tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.