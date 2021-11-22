Từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp vận hoàng kim, tài lộc ngập tràn, may mắn bao la

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 17:51

Trải qua giai đoạn khó khăn, từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp vận hoàng kim, tài lộc ngập tràn, may mắn bao la.

Tuổi Tỵ

Từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trước khi bước sang năm 2022 tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, đầu năm sau mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

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Từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng thời gian này, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Không những thế, trong vòng 2-3 năm tới, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

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Với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Ngọ có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau thời gian dài liên tiếp gặp nhiều khó khăn, từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Ngọ.

Với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Ngọ có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, tuổi Ngọ nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

*Bài viết chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.

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