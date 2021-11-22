Trời sinh khổ vì tình yêu, 3 con giáp nữ này sau khi kết hôn chắc chắn khổ cực, việc gì trong nhà cũng đến tay

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 17:29

Dù cho tài hoa hay mạnh mẽ đến đâu, 3 con giáp nữ này một khi đã rơi vào lưới tình thì thương bi lụy, sau khi kết hôn cũng cực khổ trăm bề.

Tuổi Tuất

Khi yêu, những cô nàng tuổi Tuất luôn cho đi nhiều hơn là nhận lại nhưng thứ họ nhận được thường chỉ là những đắng cay, nước mắt. Nữ tuổi Tuất trải qua rất nhiều mối tình nhưng cuối cùng đều bị người khác phụ lòng, khiến họ thường mất niềm tin vào mọi việc.

Sau khi kết hôn, vận mệnh của nữ tuổi Tuất cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, vẫn là một trong 3 con giáp nữ khổ vì tình. Tuy một lòng một dạ, hết lòng vì chồng và gia đình chồng nhưng có mấy ai thấu được nỗi lòng này của tuổi Tuất. Nếu tình trạng này không được cải thiện, cuộc hôn nhân của tuổi Tuất sớm muộn cũng tan vỡ và mãi tới cuộc hôn nhân thứ 2, may ra họ mới tìm thấy hạnh phúc của mình.

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Sau khi kết hôn, vận mệnh của nữ tuổi Tuất cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, vẫn là một trong 3 con giáp nữ khổ vì tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người sống rất tình cảm, không tham lam vật chất nhưng đó cũng là nhược điểm của họ trong tình yêu, bởi một khi yêu họ sẽ trở nên vô cùng yếu đuối và mù quáng. Những cô nàng tuổi Sửu khi yêu thì trong mắt họ chỉ nhìn thấy người mà họ yêu, sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương mà không màng điểm tốt xấu. Thậm chí, khi bị 'cắm sừng', họ vẫn dễ dàng tha thứ sau vài câu đường mật của đối phương.

Sau khi kết hôn, những người phụ nữ tuổi Sửu luôn hết lòng chăm lo, vun vén cho tổ ấm của mình. Nếu gặp phải người chồng tử tế thì không nói làm gì nhưng nếu kết hôn đúng người chồng không ra gì, nửa đời sau của họ sẽ chẳng được mấy khoảng sáng. Tuy nhiên, tuổi Sửu vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, chăm lo cho con cái và cố gắng thay đổi chồng dù vô ích.

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Sau khi lập gia đình, tuổi Mùi vùi đầu vào chăm lo cho gia đình, hầu như chỉ quan tâm tới cảm xúc của chồng mà bỏ mặc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mặc dù bề ngoài tuổi Mùi là người khá lạnh lùng nhưng sâu bên trong đó là một cô nàng rất nhạy cảm, giàu tình nghĩa. Một khi động phải lưới tình, tuổi Mùi luôn nhường quyền quyết định cho đối phương nên đây là một trong 3 con giáp nữ khổ vì tình. Họ dễ ủy lụy trong tình yêu và càng yêu, họ càng cố chấp hy sinh nhưng kết quả không như ý muốn.

Sau khi lập gia đình, tuổi Mùi vùi đầu vào chăm lo cho gia đình, hầu như chỉ quan tâm tới cảm xúc của chồng mà bỏ mặc bản thân. Họ giống như những bà mẹ già, phải lo lắng mọi thứ với hy vọng có cuộc sống gia đình tốt hơn nhưng kết quả, sự cố gắng đấy chẳng bao giờ được chồng nhìn thấy và công nhận. Về lâu về dài, tuổi Mùi sẽ cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này và có thể muốn chấm dứt nó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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