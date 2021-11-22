Vận xui đeo bám, 3 con giáp này tháng 11 âm lịch tới mọi sự trắc trở, tài lộc không thông

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 18:03

Trong tháng 11 âm lịch tới đây, 3 con giáp này trắc trở đủ đường vì có vận xui đeo bám.

Tuổi Mão

Tháng 11 âm lịch này, tuổi Mão chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình. Thời gian này, do bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Mão hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

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Tháng 11 Âm lịch này, tuổi Mão chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là một con giáp không gặp may mắn trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trên con dường công danh, sự nghiệp thời gian này không có dấu hiệu khởi sắc khiến bản mệnh khá sốt ruột và đôi lúc còn nóng nảy, vội vàng.

Trong thời gian tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến bạn thậm chí còn bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ đừng nên hành động bốc đồng gây nên. Những người tuổi Hợi nên thận trọng để không bị tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại bạn.

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Trong thời gian tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến bạn thậm chí còn bị hiểu lầm, mang tiếng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tháng 11 âm này do chịu nhiều áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, bạn hãy tìm cách giải tỏa để mọi thứ trở nên thuận lợi lợi hơn.

Tý chính là con giáp xui xẻo khi thường xuyên sẽ phải đối diện với nhiều biến động bất lợi. Trong công việc, sự nghiệp không tránh khỏi một phen lao đao, nội bộ công ty xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp khiên cho tuổi Tý cảm thấy bất an hoặc chán chường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới.

*Bài viết chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.

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