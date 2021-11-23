Cuối năm 2021, 3 con giáp này cần cẩn thận vô cùng vì dễ gặp vận đen

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này cuối năm 2021 dễ gặp vận đen, cần vô cùng cẩn thận.

Tuổi Mùi

Nếu không chú tâm, người tuổi Mùi có thể khiến bản mệnh phạm phải những sai lầm không đáng có. Tuổi Mùi rất chăm chỉ song đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm cá nhân. Theo tử vi, cuối năm 2021 là lúc con giáp này cần chú ý hơn.

Tuy nhiên, may mắn một chút là cuối năm nay đường tình cảm của tuổi Mùi có vẻ khá khởi sắc. Người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia của mình, người có gia đình vợ chồng thêm tình cảm. Hai người ngày càng thấu hiểu và bao dung với người kia hơn.

Cuối năm 2021 không phải quãng thời gian tốt cho người tuổi Thân, nhất là tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối năm 2021 không phải quãng thời gian tốt cho người tuổi Thân, nhất là tháng 12. Đây là lúc sự nhẹ dạ cả tin có thể khiến bản mệnh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền mất tật mang.

Càng về cuối năm, công việc họ càng khó lòng đạt được điều mình mong muốn. Lời khuyên dành cho họ là hãy luôn tự tin và bình tĩnh, nhất là trong các mối quan hệ với cấp trên, cần xử sự khéo léo hơn, thể hiện quan điểm cũng cần tế nhị.

Cuối năm 2021, tuổi Ngọ sẽ đứng trước nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2021, tuổi Ngọ sẽ đứng trước nhiều thử thách, đặc biệt các tháng cuối cùng của năm. Đó là thời gian đường tài vận của người tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, chi tiêu cần chú trọng.

Người tuổi Ngọ có thể gặp phải những người thích vay mà không trả, bởi thế không nên tùy hứng cho vay mượn nhiều. Cần nâng cao ý thức tiết kiệm để tình hình tài chính cũng không bị ảnh hưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nam-2021-3-con-giap-nay-can-can-than-vo-cung-vi-de-gap-van-den-437888.html