Tình duyên 12 con giáp này 24/11/2021: Tý rực rỡ, Thìn viên mãn, Hợi gặp mệnh đào hoa

Vận trình tình duyên tuổi Tý vô cùng rực rỡ. Đã đến lúc người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm mới vì chuyện buồn trong quá khứ nên được xếp vào ngăn ký ức. Bởi vì nếu để lỡ mối nhân duyên hiện tại thì sau này rất khó để tìm lại được người như vậy.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp. Người độc thân sau những nỗ lực kiếm tìm tình yêu cuối cùng cũng gặp được người ưng ý. Tình cảm vợ chồng son sắt, mặn nồng và thắm thiết là mơ ước lý tưởng của không ít người.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên để câu chuyện tình yêu với nửa kia trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Tuy sẽ có lúc con giáp này khó tránh khỏi ích kỷ, nhưng đừng để nó biến thành rào cản trong mối quan hệ tình cảm hai người.

Tuổi Mão

Ngũ hành tương xung khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vả, mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Người trong cuộc đều không muốn hạ thấp cái tôi của mình nên việc dung hoà là rất khó.

Tuổi Thìn

Trải qua nhiều sóng gió, tình yêu của người tuổi Thìn cũng đã đến lúc tìm được sự bình yên và viên mãn. Nhưng không có điều gì có thể chắc chắn là không có biến cố tiếp theo, hãy thận trọng trong cách hành xử của mình.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương xung tác động ít nhiều tới hoà khí của các cặp đôi. Dù là người đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng nên tập trung thời gian xây dựng con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay.

Ngũ hành bản mệnh sinh xuất ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành bản mệnh sinh xuất ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm. Tuổi Ngọ dần mất niềm tin vào mối quan hệ tình cảm với nửa kia bởi đối phương có sự lừa dối, thiếu trung thực.

Tuổi Mùi

Điềm báo tuổi Mùi dễ nảy sinh bất đồng quan điểm với nửa kia, tình cảm theo đó mà ngày càng rạn nứt. Các cuộc cãi vả liên tục tiếp diễn khiến người trong cuộc dần cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Tuổi Thân

Người độc thân bắt đầu nghĩ tới cuộc sống ổn định nên đã chủ động đi tìm tình yêu. Tình cảm vợ chồng khó bị ảnh hưởng, xao động dù có không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ.

Tuổi Dậu

Tình yêu đôi lứa mặn nồng, sắt son đem lại cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân may chóng tìm được người tâm đầu ý hợp và sớm tính tới chuyện hôn nhân.

Tình cảm gia đình khiến người trong cuộc mệt mỏi, phiền lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm gia đình khiến người trong cuộc mệt mỏi, phiền lòng do ảnh hưởng của ngày tương phá. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất với nửa kia luôn ở trong tình trạng căng thẳng và bất đồng quan điểm sâu sắc.

Tuổi Hợi

Nhờ đào hoa vượng che chở mà người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò như ý. Tình cảm vợ chồng không vì những áp lực bên ngoài mà trở nên rạn nứt, gay gắt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.