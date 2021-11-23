Tình duyên 12 con giáp này 24/11/2021: Tý rực rỡ, Thìn viên mãn, Hợi gặp mệnh đào hoa

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 15:25

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 24/11/2021 cho thấy, Tý rực rỡ, Thìn viên mãn, Hợi gặp mệnh đào hoa

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên tuổi Tý vô cùng rực rỡ. Đã đến lúc người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm mới vì chuyện buồn trong quá khứ nên được xếp vào ngăn ký ức. Bởi vì nếu để lỡ mối nhân duyên hiện tại thì sau này rất khó để tìm lại được người như vậy.

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp. Người độc thân sau những nỗ lực kiếm tìm tình yêu cuối cùng cũng gặp được người ưng ý. Tình cảm vợ chồng son sắt, mặn nồng và thắm thiết là mơ ước lý tưởng của không ít người.

tinh duyen 1
Vận trình tình cảm của tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên để câu chuyện tình yêu với nửa kia trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Tuy sẽ có lúc con giáp này khó tránh khỏi ích kỷ, nhưng đừng để nó biến thành rào cản trong mối quan hệ tình cảm hai người.

Tuổi Mão

Ngũ hành tương xung khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vả, mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Người trong cuộc đều không muốn hạ thấp cái tôi của mình nên việc dung hoà là rất khó.

Tuổi Thìn

Trải qua nhiều sóng gió, tình yêu của người tuổi Thìn cũng đã đến lúc tìm được sự bình yên và viên mãn. Nhưng không có điều gì có thể chắc chắn là không có biến cố tiếp theo, hãy thận trọng trong cách hành xử của mình.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương xung tác động ít nhiều tới hoà khí của các cặp đôi. Dù là người đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng nên tập trung thời gian xây dựng con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay.

tinh duyen 2
Ngũ hành bản mệnh sinh xuất ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành bản mệnh sinh xuất ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm. Tuổi Ngọ dần mất niềm tin vào mối quan hệ tình cảm với nửa kia bởi đối phương có sự lừa dối, thiếu trung thực.

Tuổi Mùi

Điềm báo tuổi Mùi dễ nảy sinh bất đồng quan điểm với nửa kia, tình cảm theo đó mà ngày càng rạn nứt. Các cuộc cãi vả liên tục tiếp diễn khiến người trong cuộc dần cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Tuổi Thân

Người độc thân bắt đầu nghĩ tới cuộc sống ổn định nên đã chủ động đi tìm tình yêu. Tình cảm vợ chồng khó bị ảnh hưởng, xao động dù có không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ.

Tuổi Dậu

Tình yêu đôi lứa mặn nồng, sắt son đem lại cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân may chóng tìm được người tâm đầu ý hợp và sớm tính tới chuyện hôn nhân.

tinh duyen 3
Tình cảm gia đình khiến người trong cuộc mệt mỏi, phiền lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm gia đình khiến người trong cuộc mệt mỏi, phiền lòng do ảnh hưởng của ngày tương phá. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất với nửa kia luôn ở trong tình trạng căng thẳng và bất đồng quan điểm sâu sắc.

Tuổi Hợi

Nhờ đào hoa vượng che chở mà người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò như ý. Tình cảm vợ chồng không vì những áp lực bên ngoài mà trở nên rạn nứt, gay gắt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp này 24/11/2021: Dần nên ăn uống điều độ, Ngọ ổn định, Hợi cần tránh xa rượu bia

Sức khỏe 12 con giáp này 24/11/2021: Dần nên ăn uống điều độ, Ngọ ổn định, Hợi cần tránh xa rượu bia

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 24/11/2021 cho thấy, Dần nên ăn uống điều độ, Ngọ ổn định, Hợi cần tránh xa rượu bia.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi ngày 24/11/2021 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 53 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở