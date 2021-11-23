Cát tinh trợ vận, tam hợp nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 24/11/2021 tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông nhờ có cát tinh trợ vận, tam hợp nâng đỡ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão ngày mới có những tin vui về đường tài lộc. Nguồn thu của bản mệnh chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, đủ ăn đủ tiêu lại để ra được khoản tích góp dư dả, không có điều gì cần lo buồn. Không nên tham những khoản phụ thu, dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Người làm ăn, kinh doanh sẽ có một ngày buôn may bán đắt, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Nếu có ý định khởi nghiệp, con giáp này cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất hôm nay khá vượng. Người làm kinh doanh buôn bán gặp được đối tác, khách hàng tiềm năng được người có kinh nghiệm hướng dẫn, cho lời khuyên và nâng cao đáng kể nguồn thu nhập hiện có. Ngày này gặp khó khăn sẽ tìm được người giúp đỡ, tương trợ từ bạn bè, người thân yêu.

Việc buôn bán, kinh doanh cũng có lãi đều đều nhờ Thiên Tài che chở, tuy không quá đột phá nhưng với bạn đó cũng coi là thành công rồi, chỉ cần cố gắng hơn nữa thì không lo không rủng rỉnh. Đặc biệt là việc ký kết hợp đồng, bàn bạc hợp tác làm ăn trong hôm nay diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ vậy bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 24/11/2021 cho thấy, tuổi Mùi được cát tinh trợ vận nên vận trình sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những khó khăn hiện tại được con giáp này giải quyết hiệu quả, không gặp phải trở ngại gì lớn. Bản mệnh khiến cho mọi người phải ngạc nhiên vì khả năng ứng biến linh hoạt và nhanh nhạy của mình.

Ngoài ra, có tam hợp nâng đõ, Mùi cũng gặp nhiều may mắn, bạn có nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống, phát tài phát lộc, dễ nhận được lời khen ngợi của mọi người. Hơn nữa Mùi còn được quý nhân phù trợ, hôm nay rất thích hợp để tụ tập, bạn có thể nhận được một vài thông tin đầu tư tốt trong cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-tinh-tro-van-tam-hop-nang-do-3-con-giap-nay-ngay-24-11-2021-tai-loc-vuong-phat-su-nghiep-hanh-thong-437997.html