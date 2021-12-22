Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 23/12/2021: Mão chăm chỉ, Mùi khiến cấp trên vô ấn tượng

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, trôi chảy. Tử vi cho biết bản mệnh có cơ hội thăng tiến trên bước đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này cần phải nỗ lực và chiến đấu hết mình mới không bỏ lỡ thời cơ quý hiếm hiện tại.

May mắn có tam hợp cục nâng đỡ mà đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu rộng mở hơn. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội trước mắt để cạnh tranh vào các vị trí, chức vị như mong muốn.

May mắn có tam hợp cục nâng đỡ mà đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu rộng mở hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đây là thời cơ thuận lợi để người tuổi Dần phát huy sự khéo léo, nhạy bén và tài giao tiếp trong quá trình ngoại giao. Có thể nói sợi dây các mối quan hệ vững chắc sẽ giúp đỡ bản mệnh rất nhiều trên con đường thăng quan tiến chức ở tương lai gần.

Tuổi Mão

Con giáp này được nhận xét có đủ chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc để đạt được bước chuyển mình nổi bật. Tuy nhiên, bước đi hiện tại của con giáp này có phần an toàn quá mức so với khả năng mà bản mệnh có thể phát huy.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Ngũ hành bản mệnh tiêu hao ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần, mức độ tập trung của người tuổi Thìn. Bản mệnh không thể bộc lộ hết khả năng của mình khiến hiệu quả công việc có dấu hiệu giảm sút rõ rệt.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ… nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội để bạn phát huy điểm mạnh của mình, giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Đây là cơ hội để bạn phát huy điểm mạnh của mình, giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu.

Tuổi Mùi

Nếu là người làm công ăn lương, bạn thể hiện được nhiều ưu thế khiến cấp trên ấn tượng. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu để tiến xa hơn chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Thân

Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn được đồng nghiệp tôn trọng và cấp trên cất nhắc. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa và cố gắng thực hiện đến cùng.

Tuổi Dậu

Chính Ấn khuyên bạn hãy nuôi tham vọng trong công việc. Dù đã đạt được nhiều thành công, bạn cũng không nên dễ dàng hài lòng với thực tại, bởi khả năng thực sự của bạn có thể đưa bạn tiến xa hơn nhiều.

Chính Ấn khuyên bạn hãy nuôi tham vọng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, tinh thần của người tuổi Tuất trong ngày thứ hôm nay chịu không ít áp lực. Công việc không mấy suôn sẻ thuận lợi khiến cho con giáp này khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, dễ vì nóng nảy mà hành xử lỗ mãng.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn song hành, tài năng nổi bật của bạn quả khiến cho đồng nghiệp, cấp trên và đối tác phải nể phục nhiều phần. Trí tuệ tinh thông cùng sự nhạy bén của bạn chính là chìa khóa giúp bạn có được những thành tựu xuất sắc ngày hôm nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.