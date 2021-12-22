Những con giáp là đại gia 'ngầm' nhưng lúc nào cũng 'than nghèo kể khổ'

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 14:30

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này mang trong mình tiền tài của cải nhưng ít khi nào để lộ ra ngoài cho người khác thấy, xứng danh là "đại gia ngầm".

Tuổi Thân

Bản chất thật thà, có phần hơi nhút nhát, sẽ hiếm khi nào bạn gặp một chú Khỉ thích khoe khoang chém gió. Sự khiêm tốn của họ lại khiến người đối diện nhầm tưởng rằng họ không có năng lực hay điều kiện tài chính song Thân lại là những người có mệnh làm quan.

Cơ hội thăng tiến đối với những người tuổi Thân là rất lớn. Họ sinh ra vốn đã có phúc khí giàu sang, nền tảng gia đình dẫu không phải phú quý nhưng sự nỗ lực của bản thân sẽ sớm giúp họ thành công. Mọi người chớ bị con giáp này "đánh lừa" vì đây thực sự là một "đại gia ngầm" đấy!

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Bản chất thật thà, có phần hơi nhút nhát, sẽ hiếm khi nào bạn gặp một chú Khỉ thích khoe khoang chém gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhiều người nhìn vẻ bề ngoài của người tuổi Dậu thì cho rằng con giáp này khó lòng mà là đại gia được. Tuy nhiên đây lại là con giáp được trời ban tư chất thông minh cùng trí tuệ vượt trội hơn người.

Dậu là những người sinh ra đã hưởng lộc trời ban song lại là người sống khiêm tốn, sống đơn giản. Đôi khi họ hay ca thán về vấn đề tiền bạc song đó chỉ là chút khó khăn chốc lát vì con giáp này sẽ hiếm khi nào chật vật về tiền.

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Nhiều người nhìn vẻ bề ngoài của người tuổi Dậu thì cho rằng con giáp này khó lòng mà là đại gia được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn thích sự riêng tư. Họ không thích gây chú ý, trở thành tâm điểm của đám đông. Con giáp này thích sống giản dị, không phô bày, có nhiều tiền nhưng không tiêu xài hoang phí.

Đây là con giáp không phải lo lắng gì về vấn đề tài chính trong tương lai bởi bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển sự nghiệp khiến ai cũng phải ganh tỵ. Tuổi Sửu dễ được quý nhân giúp đỡ, khi gặp khó khăn luôn có người sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Song điều này không hoàn toàn do may mắn mà do sự tốt bụng của chính con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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