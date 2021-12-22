"Chạy nước rút' trong những ngày cuối năm 2021, 3 con giáp này hứa hẹn sẽ đón năm 2022 với tài khoản 12 con số

Theo tử vi, 3 con giáp này bước sang năm 2022 sẽ "thong thả" sống vì những ngày cuối năm 2021 họ đã "chạy nước rút" để kiếm nhiều tiền của, đón chờ một mùa xuân mới an khang và phú quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, càng về cuối năm 2021, tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ xứng đáng cho một năm phấn đấu đầy nỗ lực.

Để có được ngày hôm nay, họ đã phấn đấu rất nhiều trong thời gian qua. Thời gian này chỉ là quý nhân sẽ giúp con giáp này định hướng được con đường phát triển của mình, dễ dàng đạt được thành công hơn. Tử vi nhắc nhở con giáp này chớ để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong khoảng cuối năm 2021.

Theo tử vi, càng về cuối năm 2021, tài vận của Thìn sẽ càng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối năm 2021 này, mặc cho ai còn chật vật với những lo toan trong dịp cuối năm, tuổi Mão chính là 1 trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Cụ thể, về cuối năm 2021 này, người tuổi Mão vận trình tài lộc rất lý tưởng. Nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, công việc suôn sẻ nên làm gì cũng dễ thành công.

Cuối năm 2021, tuổi Mão được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

Cuối năm 2021, tuổi Mão được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối năm 2021, vận trình của người tuổi Mùi gặp không ít biến động vì sự xuất hiện của tiểu nhân. Bản mệnh khéo léo nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ, chính điều này lại khiến kẻ tiểu nhân ganh ghét, muốn ngáng đường.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều điểm sáng, nhất là về đường tài lộc. Sau bao lần gặp họa phá tài, giờ đây những chú Dê sẽ thấy vận trình tài lộc của mình dần biến chuyển.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 5 năm tới, 3 con giáp này sẽ 'thay da đổi thịt' thành công hoàn mỹ, đại phát đại lộc Tử vi cho thấy, trong vòng 5 năm tới, 3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả trên con đường sự nghiệp của mình, trở mình thành ông chủ bà chủ ngay tức khắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nuoc-rut-trong-nhung-ngay-cuoi-nam-2021-3-con-giap-nay-hua-hen-se-don-nam-2022-voi-tai-khoan-12-con-so-442613.html