Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 21/1: Sửu - Dần thuận lợi và trôi chảy, Thân cần bình tĩnh hơn

Tý Dậu tương phá cho thấy tuổi Tý có khả năng gặp phải rắc rối khó giải quyết. Cùng với điềm báo có hoạ thị phi đeo bám nên bản mệnh cần phải thận trọng trong mỗi lời nói, hành động của mình để kẻ xấu không lấy đó làm cớ để bôi xấu danh dự, uy tín.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Những người làm buôn bán kinh doanh không sợ không tìm được khách hàng. Các mối quan hệ xã giao hài hoà còn đem đến cho bản mệnh nhiều cơ hội thăng quan tiến chức trên con đường quan lộ.

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Nhờ có cát tinh trợ lực mà tuổi Dần làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Hơn ai hết, bản mệnh biết được năng lực của mình ở đâu và luôn tận dụng tốt thời cơ để phát huy thế mạnh sẵn có.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh thông minh hơn người, lại có nhiều tài lẻ. Tận dụng tốt điều này, bản mệnh tự tạo ra cho mình không ít cơ hội lớn nhỏ trên con đường sự nghiệp. Nhưng đừng ỷ lại vào sự giúp đỡ của ai khác mà không biết khiêm nhường, cố gắng.

Tuổi Thìn

Chớ bất cẩn khi bắt tay vào công việc, cũng như đừng tin người quá dễ dàng, nếu không kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng sơ hở để hãm hại. Tuy nhiên, con giáp này cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót và sẽ không có những chuyện quá tồi tệ xảy ra đâu. Vì thế hãy giữ cho mình sự bình tĩnh và làm việc với sự tập trung cao nhất.

Tuổi Tỵ

Nếu là người lãnh đạo, bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, con giáp này sẽ khẳng định được bản thân và dễ dàng thăng tiến. Tuy nhiên, nếu đã là người có vị thế cao thì bản mệnh cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến họ để biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp đặt họ vào vị trí thích hợp.

Nếu là người lãnh đạo, bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này có thể tìm được những đối tác triển vọng, đem lại ích lợi không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Hôm nay, con giáp này cũng nên tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng. Hoặc khi giao tiếp với những đối tượng đó, tuổi Mùi nên chú ý cách hành xử, nói năng của mình, tránh đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Chính Quan chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Dần nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bàn giấy. Trong ngày hôm nay, bạn có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm của mình. Tinh thần làm việc tốt giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt ban lãnh đạo, điều bạn cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá, vươn lên.

Tuổi Thân

Bạn cần bình tĩnh xác định cho rõ điểm mạnh của mình là gì hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo bước chân người khác.

Tuổi Dậu

Công việc có dấu hiệu trì trệ, hiệu suất sụt giảm. Trách nhiệm ngày càng đè nặng khiến con giáp này luôn trong trạng thái căng thẳng. Con giáp này vẫn nên đề phòng tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ với những gì bạn đạt được. Tốt nhất là bạn nên học cách nhìn người thay vì quá cả tin, cũng nên đối xử với từng đối tượng một cách phù hợp để tránh bị người khác lợi dụng.

Trách nhiệm ngày càng đè nặng khiến con giáp này luôn trong trạng thái căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có Tam Hợp quý nhân che chở nên làm gì cũng hanh thông bất ngờ. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, được hưởng lợi lộc xứng đáng với công sức bỏ ra. Đặc biệt, những người đang làm việc tại các đơn vị hành chính, cơ quan, xí nghiệp thì càng gặp nhiều may mắn hơn.

Tuổi Hợi

Bạn dễ bị phân tâm về những việc xảy ra xung quanh hay lời nói của người khác, công việc cũng vì thế mà khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Điềm báo tử vi còn cho thấy những chú Hổ cũng có thể bị cấp trên khiển trách vì sự vô trách nhiệm của mình. Có thể bạn nghĩ mình chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không cần phải lo lắng, nhưng bạn đang làm ảnh hưởng tới những người bên cạnh

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.