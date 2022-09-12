Con giáp phát tài trong tuần mới (12 - 18/09/2022) khiến ai nấy đều kinh ngạc?

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này bởi đồng tiền luôn đổ dồn về túi bạn, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh.

Ngay từ đầu tuần, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì cơ hội để bạn khẳng định bản thân sẽ xuất hiện vào cuối tuần.

Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Tuổi Thân



Tuần này sự nghiệp tuổi Thân có điềm lành được cải thiện. Thực Thần khiến tuổi Thân trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý nên được mọi người tin tưởng. Trong khi làm việc nhờ có quý nhân che chở và giúp đỡ nên rất thuận lợi. Về mặt lý luận vận mạng, Thực Thần có chức năng giúp mạng chủ hoàn toàn thể hiện được năng lực mạnh của mình ra ngoài.

Mặt tài lộc Thực Thần mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, phong phú. Nó cũng khiến người tuổi Thân rất độ lượng, hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Nó có ý nghĩa người tuổi Thân làm được nhiều mà chi tiêu cũng nhiều.

Lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình nên mặt mua sắm tuần này chủ yếu dành cho gia đình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm thiên về gia đình. Người tuổi Thân là người biết lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ họ hàng. Người độc thân được mọi người giới thiệu đối tượng xem mắt. Sự mực thước và đàng hoàng của tuổi Thân rất được lòng đối phương.

Tuồi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào trong tuần này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Đáng lưu ý là nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Thời điểm này, bạn đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

Tất nhiên, quá trình kiếm tiền chẳng phải khi nào cũng dễ dàng. Đôi lúc sẽ có những kẻ xấu tung tin giăng bẫy, nhưng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

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