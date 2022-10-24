Con giáp nữ nào sở hữu vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn rất nhạy cảm và yếu đuối

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 11:00

Nàng giáp này lại không muốn người khác biết những điểm yếu của mình, mà luôn muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ trước mặt mọi người

Tuổi Dần

Hé lộ những con giáp nữ mạnh mẽ ban ngày yếu đuối ban đêm, cô nàng tuổi Dần là người có nội tâm rất tinh tế và nhạy cảm, luôn biết nghĩ cho người khác, rất ít khi vì lợi ích của bản thân. Vì quá nhạy cảm, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể làm trái tim nàng bị tổn thương. 

 

Tuy nhiên, nàng giáp này lại không muốn người khác biết những điểm yếu của mình, mà luôn muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ trước mặt mọi người. Do đó, lúc nào họ cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng của sự mạnh mẽ, tự tin, khiến mọi người nể phục. 

 

Đêm đến mới là lúc họ chiếc áo choàng được lột bỏ và nàng Dần lại trở về với con người thật của mình, mỏng manh, yếu đuối và rất cần được che chở. Vì thế, nếu ai yêu cô gái tuổi này, hãy tâm lý và yêu chiều nàng một chút, để nàng có thể vững tâm và vượt qua nỗi cô đơn của bản thân.

Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống luôn tươi đẹp, đừng nên bi lụy quá mà bỏ lỡ những gam màu muôn sắc của cuộc sống ấy.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi, những người tuổi Sửu thường chất phác, thật thà và chăm chỉ. Họ không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, nỗ lực làm việc không lời ca thán. 

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Tuy nhiên đây lại là những con người có phần cứng đầu và cố chấp. Bản mệnh tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân và khi có chuyện không được như ý muốn, những chú Trâu rất dễ suy sụp, mất tinh thần.

Một trong những điểm mà tuổi Sửu cần cải thiện chính là việc không biết lắng nghe người khác. Mỗi người đều nên có quan điểm riêng song điều đó không có nghĩa là bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Sự bảo thủ, cố chấp cũng khiến nhiều mối quan hệ của người tuổi Sửu phát triển theo hướng xấu đi.

Con giáp này còn dễ suy sụp tinh thần khi nỗ lực bỏ ra không thu lại được thành quả xứng đáng. Khi đứng trước vấn đề, người tuổi Sửu sẽ trách móc bản thân thay vì tìm hướng giải quyết. 

Tuổi Tý

 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp “miệng cứng lòng mềm”. Dù luôn tỏ vẻ mạnh mẽ và không quan tâm bất cứ điều gì nhưng nếu chạm vào điểm yếu của mình, nàng giáp này rất dễ bị tổn thương.

 

Đa phần các cô nàng tuổi Tý đều có tính cách kiêu ngạo, tạo cảm giác khó gần đối với mọi người, Vì quá kiêu ngạo nên họ tuyệt đối sẽ không để người khác thấy được giọt nước mắt của mình. 

 

Hé lộ những con giáp nữ mạnh mẽ ban ngày yếu đuối ban đêm, nàng giáp này rất ít khi khóc trước mặt ba mẹ hay bạn thân nhất của mình vì họ biết rằng nước mắt không có tác dụng gì cả, nó chỉ làm cho những người quan tâm đến mình lo lắng hơn.

 

Chỉ khi màn đêm buông xuống, họ mới khóc – khóc cho bản thân, cho những nỗi buồn giấu kín, khóc cho nhẹ lòng,…Không ai là không có những khó khăn, buồn phiền trong cuộc đời này, vì thế, nếu khóc được thì hãy cứ khóc, khóc một trận thật to cho hả lòng, hả dạ. Sau đó, hãy lau khô nước mắt và đứng dậy, trở thành một cố gái mạnh mẽ, kiên cường hơn xưa. Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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