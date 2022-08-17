Con giáp nữ nào không ham vất chất, lấy chồng vì tình cảm đôi lứa không màng tiền bạc?

Theo tử vi 12 con giáp, đa số những cô gái tuổi Thân đều cẩn thận, kĩ tính và tính toán chi li trong chuyện tiền nong. Tuy nhiên, đối với người bạn đời của mình, nàng giáp này tuyệt nhiên vô cùng hào phóng. Họ đối xử với chồng một cách chân thành và thẳng thắn, không bao giờ giấu giếm hay lừa dối chồng.

Phụ nữ tuổi Thân thuộc mẫu phụ nữ chung thủy, trọng tình trọng nghĩa. Trong hôn nhân, nàng giáp này rất có trách nhiệm, cho dù chồng họ gặp nguy khốn, tình trạng kinh tế không tốt thì họ cũng không chê bai mà sẽ cùng chồng vượt qua sóng gió.

Do đó, top con giáp nữ không ham vật chất, sẵn sàng đi theo tiếng gọi con tim phải kể đến những người phụ nữ tuổi Thân đầu tiên. Họ xứng đáng là mẫu người phụ nữ của gia đình, người đàn ông nào làm chồng của họ có thể an tâm về một hậu phương vững chãi, chỉ việc chuyên tâm cày cuốc kiếm tiền lo cho tương lai.

Tuổi Thân



Trời sinh phụ nữ tuổi Thân có một ý chí kiên định mà không phải ai cũng có được. Một khi họ đã quyết tâm theo đuổi điều gì đó sẽ nghiêm túc chạy theo đến cùng, và không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do nào. Trong chuyện tình cảm cũng thế, không phải phụ nữ tuổi Thân nào cũng đòi hỏi người đàn ông của mình phải lo lắng và chăm sóc tất cả cho mình, họ chỉ đơn giản là cần một người chung thủy, biết yêu thương và một lòng hướng về họ.

Vốn dĩ tuổi Thân là những người phụ nữ thông minh và lanh lợi, họ hiểu được giá trị của cuộc sống và biết rằng hạnh phúc phải tự xây dựng trên chính đôi tay của mình.

Có những người đàn ông sẵn sàng cung phụng họ, nhưng họ không quan trọng điều đó. Và thậm chí nếu lấy phỉa người đàn ông không giàu có cũng chẳng sao, tuổi Thân vẫn đủ bản lĩnh cùng người đó xây dựng hôn nhân mỹ mãn.

Tuổi Hợi

Lấy được một người phụ nữ tuổi Hợi là vợ, bản thân bạn là người rất may mắn. Bởi nàng giáp này đa phần đều rất hiền lành và biết gánh vác công việc, hơn nữa cũng luôn suy nghĩ chu toàn nên được mọi người quý mến.

Hé lộ top con giáp nữ không ham vật chất, trong tình yêu cũng như hôn nhân, những cô gái tuổi Hợi là người thủy chung, khi đã chọn ai thì sẽ luôn một lòng một dạ yêu thương người đó, tuyệt đối không vì một phút “cảm nắng” mà thờ ơ, bỏ mặc người mình yêu thương.

Với bản tính nhu mì, biết điều, bản mệnh không than phiền hay gây gổ trách móc chồng con mà luôn dành sự ngưỡng mộ cho người chồng, dù chồng làm gì thì họ cũng luôn đứng phía sau ủng hộ.

Trong hôn nhân, muốn có được hạnh phúc mà chỉ có một bên cố gắng là không đủ, chỉ khi cả hai cùng cố gắng, san sẻ và yêu thương lẫn nhau mới có thể vượt qua sóng gió và có được hạnh phúc. Hi vọng người chồng của nàng giáp này có thể thấu hiểu được điều ấy, cùng nàng xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!