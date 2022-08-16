Các con giáp nam nào nổi tiếng phong lưu, chị em cần giữ khoảng cách tránh rước hoạ vào thân?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 16:40

Đàn ông thuộc các tuổi dưới đây nổi tiếng lăng nhăng, chị em cần lưu ý.

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân nổi tiếng phong lưu. Họ không thích chịu trách nhiệm trong tình yêu, không thích rắc rối. Người này cũng đổi người yêu liên tục, rất hay "đứng núi này trông núi nọ".

Đàn ông tuổi Thân không thích cuộc sống bình thường, nhạt nhẽo mà hay theo đuổi sự mới lạ, kích thích. Kết hôn đối với họ mang lại sự gò bó. Về lâu dài, người này có thể bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ sai trái trong hôn nhân.

Họ có thể tìm đến những cuộc tình mới để vui vẻ nhưng cũng cả thèm chóng chán. Kể cả khi chấm dứt quan hệ với tiểu tam, con giáp này cũng chưa chắc đã quay về với gia đình mà đang tìm kiếm, chờ đợi một mục tiêu mới.

Tuổi Sửu

Dù vẻ bề ngoài chân chất thật thà, biết giữ chữ tín nhưng đàn ông tuổi Sửu rất khôn khéo. Họ dù không “khôn lõi” nhưng luôn biết nói thế nào để bảo vệ bản thân. Họ luôn biết dùng lời nói làm vũ khí trong những tình huống quan trọng. Cùng với vẻ bề ngoài dễ lấy lòng tin của người khác, họ càng dễ dàng lừa dối vợ.

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Đây cũng là lý do vợ có chồng tuổi Sửu thường rất tin tưởng chồng, từ đó mà không hề biết chồng có những khoản quỹ đen.

Đồng thời đưa người tuổi Sửu vào danh sách con giáp nam đào hoa phong lưu. Những phụ nữ nên cẩn thận, kiểu đàn ông này chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình, vì có cơ hội lại có tiền thì sao lại không thể?

Tuổi Mão

Người đàn ông tuổi Mão hiền lành, ôn hòa, hiếm khi nổi giận với nửa kia. Mặc dù tốt tính nhưng họ lại có nhược điểm là khả năng làm chủ kém.

Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu đang sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tai" là họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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