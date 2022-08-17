Con giáp nào xui xẻo đeo bám chẳng tha, vận xui vận vào người cuối tháng cô hồn này?

Người tuổi Tỵ lanh lợi nhưng đôi lúc không hiểu vì sao lại mê muội, nghe lời người khác ngon ngọt rồi bị dụ dỗ. Trường hợp này diễn ra trong tháng 7 Âm lịch nhiều hơn, nên người tuổi Tỵ phải hết sức tỉnh táo, đi đâu cũng cần có người đáng tin đi cùng và càng không được đi đêm một mình, tránh bị cướp đoạt tài sản cũng như xâm hại. Thời gian này người tuổi Tỵ tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh hoặc cho bất kỳ ai mượn tiền, nếu không sẽ mất trắng, thậm chí nợ nần chồng chất là khổ cả gia đình.

Bên cạnh đó, còn có hai lời khuyên dành người tuổi Tỵ. Thứ nhất là cần chú ý sức khỏe vì âm khí bủa vây, hãy nhanh chân đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe khi thấy có dấu hiệu bất thường, không được chủ quan để bệnh tình ngày càng trầm trọng thì vô phương cứu chữa. Thứ hai là cần ăn nói nhỏ nhẹ, không nói tục, không chửi thề, không tọc mạch chuyện người khác để tránh họa từ miệng mà ra.

Tháng 7 Âm lịch này, người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp đại họa nhưng bản mệnh với tính kiêu ngạo sẽ dễ gặp tiểu nhân hãm hại, gây hỏng nhiều việc.

Hơn nữa, rắc rối xung quanh nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ lại gây khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và dễ dẫn đến thất bại.

Tuy vậy, là người bản lĩnh, không chịu khuất phục, con giáp này dễ kết bạn và xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng hơn trong mọi việc, tránh nóng vội khiến mất tiền oan.

Tuổi Dần

Vì là năm tuổi nên người cầm tinh con cọp gặp nhiều chuyện không vui từ đầu năm, tháng 7 Âm lịch này lại còn tồi tệ hơn. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ, hạn nhẹ thì chấn thương, hạn nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, lời khuyên dành cho người tuổi Dần cũng giống như hai con giáp trên, làm bất cứ việc gì cũng phải tập trung, không được lơ là, chủ quan.

Hãy biết yêu thương bản thân hơn bằng việc ăn uống khoa học, ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cũng như sức đề kháng. Ngoài ra, người tuổi Dần cần chú ý trong việc chi tiêu, chỉ nên mua những thứ thật sự cần thiết, đừng đua đòi mua những thứ đắt tiền mà làm hao tốn tiền của, trong khi bị hạn khó ăn nên làm ra. Cứ học cách tiết kiệm đi rồi sẽ thấy nhận được bao lợi ích, nhất là đợi đến thời cơ thích hợp đầu tư kinh doanh thì người tuổi Dần sẽ chóng thành đại gia, ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo