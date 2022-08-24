Con giáp nào vận tình 'cập bến' đỏ như son, cuối năm 2023 lên xe bông cùng người thương?

Với người tuổi Tuất, năm Nhâm Dần 2022 vốn là một năm tốt lành, các phương diện đều bừng bừng sức sống. Con giáp này có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý.

Chẳng những vậy, Tuất còn khiến những người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên của họ được cho là cũng rất suôn sẻ. Và càng về những tháng cuối năm này, nhân duyên của Tuất càng rộng mở, rất thích hợp để đôi lứa tính chuyện trăm năm khi cát khí đang rất vượng.

Với mối quan hệ tương hợp với năm Dần, tuổi Tuất sẽ được hỗ trợ, bảo vệ mà mang tới nhiều tin vui. Chính vì thế, trong năm nay, nếu có thể thành gia lập thất thì người tuổi Tuất sẽ may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt.

Tuổi Tuất vốn là con giáp giàu lòng vị tha, luôn biết cách thấu hiểu, có sự bao dung và sẵn sàng nhường nhịn người khác để giữ hòa khí, vậy nên nếu lấy được họ thì gia đình có thể sẽ yên ấm, hạnh phúc.

Con giáp tuổi này cũng giữ một thái độ điềm tĩnh, ổn định để nhìn nhận, đánh giá mọi việc. Họ sẽ không đưa ra quyết định một cách nhanh nhảu, vội vàng. Việc đi tới hôn nhân đã được họ tính toán kĩ càng và có sự chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Điều này giúp cuộc sống hôn nhân của họ tránh được rất nhiều rủi ro.

Ở những tháng cuối năm, Tuất sẽ khá bận rộn trước tháng 9 âm lịch và thời điểm tốt nhất để kết hôn sẽ đến sau tháng 9 này. Con giáp này đã gặp đúng người tốt và người mình thích và nhanh chóng nắm lấy hạnh phúc trong tay.

Dù quyết định nhanh nhưng đây không phải là cuộc hôn nhân mù quáng mà tương lai của họ rát tươi sáng, hạnh phúc. Do đó, con giáp tuổi Tuất nếu gặp được người mình thích trong khoảng thời gian này thì phải nhanh chóng nắm lấy, đừng chần chừ mà vuột mất tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là những người kiên trì. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu ngẫu nhiên cho đến khi tìm được người mình thích nhất.

Đồng thời, con giáp tuổi Mùi cũng biết cách nắm bắt trái tim người yêu. Tuy chưa nhiều kinh nghiệm hẹn hò nhưng họ có thể nhanh chóng nhập cuộc, học hỏi để ghi điểm với người mình yêu.

Có thể nói, con giáp này là những người rất coi trọng tình cảm, trong nhiều trường hợp vận đào hoa củ họ còn khá vượng.

Trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Mùi cuối cùng cũng chờ được thời điểm thích hợp nhất để kết hôn. Lúc này, vận trình sự nghiệp của họ đã đi vào ổn định, có quý nhân phù trợ nên mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.

Một cuộc hôn nhân thành công cũng đã đặt nền móng vững chắc khiến người tuổi Mùi càng thêm động lực để phấn đấu. Cùng với tình yêu hạnh phúc, vận may của họ được cải thiện và sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Tuổi Mão

Cái tên tiếp theo được đề cập tới trong số những con giáp hợp vía kết hôn cuối năm 2022 này chính là người tuổi Mão.

Trong những tháng sắp tới, con giáp này sẽ bước ra khỏi vỏ bọc rụt rè và e ngại thường ngày của mình, trở nên chủ động và linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong cuộc sống, bao gồm cả việc kết hôn.

Việc chủ động nắm bắt cơ hội về mặt tình cảm được coi là một bước tiến lớn rất đáng tự hào của Mão. Bởi trước đó, họ không ít lần bỏ lỡ hạnh phúc của mình cũng bởi cái tính nhút nhát, hay sợ bóng sợ gió của mình.

Tuổi Mão vốn có thái độ vô cùng nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình. Một khi đã xác định yêu một người, muốn gắn bó với đối phương lâu dài, họ chắc chắn sẽ chung thủy sắt son một lòng, muốn trao hết những điều tốt đẹp trong khả năng của mình cho người ấy.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông tuổi Mão sẽ cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi cho những người thân trong gia đình. Trong khi đó, phụ nữ tuổi Mão sẽ trở thành con người của gia đình, hết mực quan tâm, chăm lo yêu thương chồng con, luôn biết cách giữ gìn mái ấm hạnh phúc.

Con giáp này cũng luôn sẵn sàng chia sẻ các công việc nhà cửa với bạn đời của mình và sẽ là bậc cha mẹ lý tưởng khi họ luôn biết thấu hiểu con cái.

Nếu kết hôn trong năm nay, hôn nhân của người tuổi Mão sẽ được cho là hạnh phúc viên mãn, 2 vợ chồng luôn yêu thương, chung thủy và ngưỡng mộ nhau. Cũng nhờ hạnh phúc trong hôn nhân nên đã tạo ra động lực lớn lao giúp công việc của con giáp này sẽ thăng hoa, tài lộc thu về không ít khiến bao người ghen tị.

Do đó nếu bạn thuộc tuổi Mão và đang ở trong một mối quan hệ hòa hợp và ổn định, bạn hoàn toàn có thể tính tới việc về chung một nhà với người thương của mình. Thời điểm kết hôn phù hợp có thể là ngay mùa thu năm nay.

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