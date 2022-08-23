Con giáp nào thuận buồm xuôi gió vào dịp giữa tuần (24-25/8/2022)?

Bước sang tuần cuối cùng của tháng 8 các con giáp dưới đây nhân được sự công nhận trong công việc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có ngày làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.



Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Bạn có biết việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai?

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo. Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Mùi được tử vi 12 con giáp chúc mừng bạn vì đã vượt qua được khó khăn, khẳng định được bản thân mình, cấp trên cũng hết lời khen ngợi bạn. Công việc có lẽ đã làm quên đi nỗi đau thất tình của bạn, vậy nên bạn hoàn toàn có thể làm chủ mọi việc nhé.

Tuổi Thân

Tam Hợp giúp cải thiện tâm trạng cho người tuổi Thân. Trong ngày hôm nay, những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước hay chán nản mà ngược lại, càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm và hăng hái hơn bao giờ hết.



Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hi vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức, bởi thành quả bạn nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra.



Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi về nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-thuan-buom-xuoi-gio-vao-dip-giua-tuan-24-25-8-2022-493976.html