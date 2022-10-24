Con giáp nào sinh ra đã mang mệnh lãnh đạo, sự nghiệp hanh thông không ai bằng?

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 20:13

Bản mệnh dự báo sẽ hưởng sung sướng cả đời, ít phải chịu những khổ cực khó khăn bởi được sự bảo bọc từ nhiều cát tinh. 

Tuổi Dậu

Lịch vạn niên cho hay, đàn ông tuổi Dậu được xem là người có khả năng kiếm được nhiều tiền bạc nhất trong 12 con giáp, bởi họ rất tham vọng và luôn đặt mục tiêu rõ ràng trên con đường phấn đấu của mình. Bản mệnh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và không bao giờ trễ thời hạn báo cáo. 

Thêm vào đó, con giáp này còn rất biết cách giữ tiền, tiêu tiền một cách vừa phải. Họ đi sớm về khuya, luôn tận dụng các cơ hội đến với mình để đạt được nhiều thành công nhất. Bản mệnh dự báo sẽ hưởng sung sướng cả đời, ít phải chịu những khổ cực khó khăn bởi được sự bảo bọc từ nhiều cát tinh. 

 

Với sự tham vọng cùng tinh thần cầu tiến, dù không có tài năng hay giỏi nhất trong công việc, nhưng đàn ông tuổi Dậu vẫn rất có triển vọng trở thành lãnh đạo trong tương lai, ở những vị trí quan trọng. Tuổi Dậu được rất nhiều người mến mộ. Cuộc đời những con giáp này luôn tràn đầy niềm vui và sự may mắn.

 

Tuổi Mão

 

Mang hình tượng của một chú mèo thông minh và nhanh nhẹn, ngay từ khi sinh ra, đàn ông tuổi Mão đã được định sẵn có tài trí và khả năng lãnh đạo hơn người.

Con giáp nào sinh ra đã mang mệnh lãnh đạo, sự nghiệp hanh thông không ai bằng? - Ảnh 1
Biết nhìn xa trông rộng và đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai, top con giáp nam có số làm lãnh đạo không thể thiếu vắng cái tên của những người đàn ông tuổi Mão. Khi lên làm lãnh đạo, Mão được yêu mến, nể phục, tiền bạc dồi dào. Ai lấy được Mão thực sự là vừa có tiền lại vừa có sự chân thành, không gì bằng.

 

Chỉ có điều, bản mệnh nhiều lúc còn chưa tự tin vào bản thân mình. Tự tin là một trong những tố chất quan trọng mà người lãnh đạo cần phải có để đưa ra được những quyết định dứt khoát nhất trong công việc. Điều này tuổi Mão có thể khắc phục dần dần.

 

Tuổi Thân

Tuổi Thân mang hình tượng chú khỉ thông minh và nhanh nhẹn. Tuổi Thân luôn biết nhìn xa trông rộng và đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, một số người tuổi này thường thiếu tự tin trong mọi việc, đây là điều lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của tuổi Mão.

Tự tin là một trong những tố chất quan trọng mà người lãnh đạo cần phải có để đưa ra được những quyết định dứt khoát nhất trong công việc. Điều này tuổi Thân có thể khắc phục dần dần. Tuổi Thân cần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó bằng niềm tin với chính bản thân mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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