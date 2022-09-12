Con giáp nào rủng rình vào 10 ngày cuối cùng tháng 9/2023 này?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 12:00

Bước vào đầu tháng 9 nhiều điều diệu kỳ đã xảy đến với 3 con giáp này.

Tuổi Tỵ

Thời gian vừa qua có lẽ nhiều người tuổi Tỵ phải trải quan giai đoạn khó khăn khi có nhiều biến cố trong cả công việc và cuộc sống cùng lúc ập tới. Nó khiến cho vận trình của Tỵ có phần tuột dốc.

Thế nhưng từ đầu tháng 9 trở đi, con giáp này may mắn tìm được môi trường mới phù hợp với mình. Trong 10 ngày cuối cùng của tháng 9 này chính là thời điểm để cho Tỵ tăng tốc và hướng đến thành công.

Nhờ có công việc tốt nên tài chính của người tuổi Tỵ có phần ổn định. Giai đoạn này Tỵ chưa thể giàu lên nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Điều Tỵ cần làm lúc này là tập trung cố gắng hơn nữa. Có như vậy thì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai gần.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn. Người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Con giáp nào rủng rình vào 10 ngày cuối cùng tháng 9/2023 này? - Ảnh 1
Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn luôn nổi tiếng là thông minh. Ngay trong 10 ngày cuối của tháng 9, sự thông minh, nhạy bén sẽ giúp người tuổi Hợi gặt hái được thành công vang dội trên phương diện công việc.

Không chỉ có vậy, vận trình tài lộc của con giáp này cũng dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ tăng chứ không giảm.

Nói như vậy không có nghĩa là Hợi có thể tiêu xài một cách hoang phí. Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc vì vậy bạn nên trân trọng hơn nữa những đồng tiền mà mình kiếm được. Hãy chú ý hơn đến vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền bản thân dày công tích cóp trong thời gian dài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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