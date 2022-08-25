Con giáp nào nổi tiếng kiếm tiền giỏi, thông minh, luôn là 'con nhà người ta' trong mắt mọi gia đình?

Đặc biệt nữ tuổi Mùi luôn hướng về gia đình, đặt lợi ích của gia đình, hạnh phúc của con cái lên trên. Chỉ cần là vì gia đình thì họ sẽ làm việc không mệt mỏi, cho đi mà không đòi hỏi phải đền đáp lại. Con cái của Mùi cũng được thừa hưởng những điều tốt đẹp của mẹ như thông minh, hóm hỉnh, bình tĩnh và can đảm. Nữ tuổi Mùi có thể đem lại sự thịnh vượng trong 3 đời.

Nữ tuổi Mùi là những người dí dỏm và khéo léo. Chỉ số IQ và EQ của họ khá cao. Vì vậy họ cũng không ngại khó, ngại khổ. Có thể họ không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn gì. Sau khi trưởng thành, họ được gả vào gia đình tử tế, cả đời an nhàn sung sướng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Năm 2022, tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

Tuổi Sửu

Nữ tuổi Sửu có thể gặp phải nhiều vất vả trong quãng đầu đời song ngày tháng trôi qua sẽ càng thêm ấm, vận trình càng về sau này càng hanh thông thuận lợi.

Họ là những người phụ nữ đặc biệt coi trọng gia đình. Với tính cách dịu dàng, chu đáo, sau khi kết hôn họ trở thành người vợ, người mẹ điển hình. Họ thể hiện tình yêu một cách tinh tế và ân cần, quan tâm và chăm sóc. Họ cũng chính là những người con dâu tốt nhất trong lòng mọi bà mẹ chồng.

Nữ tuổi Sửu đặt lợi ích của gia đình, hạnh phúc của con cái lên trên và vì vậy họ nỗ lực không mệt mỏi, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại. Tương lai, con cái của họ có thể là rồng là phượng. Chúng thông minh, tài giỏi lại có sự giúp đỡ, hậu thuẫn từ mẹ nên vận trình ngày càng vượng phát. Nữ tuổi Sửu càng về hậu sẽ càng hưởng cuộc sống an nhàn, con cái hiếu kính.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm