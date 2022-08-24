Con giáp nào dễ làm nên đại sự nhờ nghị lực phi thường, luôn giữ vững tay chèo trước sóng gió?

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ vốn là người có cá tính mạnh, phóng khoáng và sống rất lạc quan. Đa phần người tuổi này đều được ví như những chú ngựa bất kham hoang dã, không chịu ngồi yên nghe lời, càng không thích bị sắp đặt.

Họ ưa bay nhảy khắp nơi, không thích sự an nhàn, thích được khám phá những cái mới và tự tìm thử thách cho bản thân. Chính việc không sợ sự thay đổi này đã giúp Ngọ có thể chủ động linh hoạt để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khó khăn ập đến cũng không khiến bản mệnh từ bỏ mà thậm chí điều này còn càng khiến những chú Ngựa mạnh mẽ hơn. Sự thành công của con giáp thường dựa vào nghị lực hơn là sự may mắn.

Với họ vượt qua thử thách mạo hiểm mới là cuộc sống chân chính, chứ ngồi một chỗ thì chỉ là những ngày tẻ nhạt, chán nản mà thôi. Nhờ đó mà họ tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm sống và kĩ năng giải quyết tình huống.

Dù thường ngày họ có vẻ khá thờ ơ, không hay khoe khoang kể lể về những việc mình làm, là kiểu “cà lơ phất phơ” nên có thể bị đánh giá không đúng về năng lực. Song khi thực sự đối mặt với khó khăn, họ trở nên cực kỳ nghiêm túc và chính thời điểm này là lúc Ngọ bộc lộ năng lực của mình rõ ràng nhất.

Trong đầu người tuổi này chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ dù phía trước có là con đường gập ghềnh tới mấy, khó khăn có lớn bao nhiêu thì họ cũng nỗ lực để vượt qua. Không hề nói ngoa khi nhắc tới tuổi Ngọ người ta nhớ tới những con người nghị lực phi phàm có thể “dời sông lấp bể”.

Đứng trước những thử thách, người tuổi này sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ, nghiên cứu về vấn đề cũng như các hướng giải quyết chứ không mù quáng tiến hành giải quyết vấn đề ngay. Họ là người biết tính toán và chỉ quyết làm khi nắm chắc phần thắng trong tay.

Với ý chí đó, họ hoàn toàn có thể làm nên nghiệp lớn trong cuộc đời mình. Dù có xuất phát điểm nghèo khó, nhưng bước vào một giai đoạn nhất định, khi đã đủ chín chắn và vững vàng, họ chắc chắn sẽ tìm ra con đường để chuyển mình.

Với sự nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ về hậu vận sẽ được số phận đền đáp xứng đáng khi có được cuộc sống sung túc hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi



Người tuổi Mùi dường như không tin vào số phận, các bạn chỉ tin vào đôi tay và trí tuệ của bản thân. Họ có một niềm tin bất diệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Những người thuộc con giáp này luôn cố gắng thể hiện thật tốt dù làm bất cứ việc gì.

Con giáp này có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè.

Đây cũng là cơ sở giúp những người sinh năm Mùi được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn. Ngoài ra, vì những người tuổi Mùi luôn cố gắng hết mình trong công việc nên khả năng gây dựng sự nghiệp riêng là hoàn toàn khả thi.

Tuổi Tuất

Tuất cũng nổi tiếng với khả năng tập trung và làm việc nghiêm túc. Cũng giống như Ngọ, Tuất sống và làm việc bằng lý trí nên những quyết định của họ rất ít khi bị tình cảm tác động.

Những người này một khi quyết định làm gì thì sẽ lên kế hoạch kĩ càng chứ không kiểu làm việc tùy hứng, thích thì làm không thích lại bỏ đấy. Thật ra nhiều người cho rằng Tuất có lối sống khá cứng nhắc vì mọi thứ họ đều theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, có phần rập khuôn khi từ mục tiêu tới công việc cần làm đều được họ liệt kê ra và tính toán kĩ lưỡng trước khi hành động.

Nhưng chính thói quen chắc chắn đó đã giúp con giáp này hoạch định rõ ràng mọi kế hoạch công việc mình, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo hiệu suất lại tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

Tuất cũng có lối suy nghĩ khá cởi mở, họ luôn biết cách biến áp lực thành động lực để cố gắng. Không dựa dẫm, không chùn bước trước bất kì điều gì. Tuất có thể không mạnh mẽ như Dần cũng không bất kham như Ngọ nhưng họ có sự kiên định và chăm chỉ.

Tuy nhiên, con giáp này có một điểm yếu cần cải thiện là dễ bị căng thẳng và mệt mỏi khi gặp khó khăn. Nếu họ nỗ lực bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn thì thành công sẽ nhanh tới hơn. Vì khi đi làm họ vốn thẳng tính nên thường dễ bị người ta khó chịu, bị hãm hại, vùi dập nên cần đối mặt bằng một tâm thế nhẹ nhàng, giữ cho mình cái đầu lạnh hơn nữa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!