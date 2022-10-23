Con giáp nào nở nụ cười, con giáp nào khóc ròng rã trong 2 tháng cuối năm 2022?

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ trong 2 tháng cuối năm. Con giáp này có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngoài ra, may mắn là vận trình tình duyên của bạn cũng có khởi sắc hơn đôi chút trong thời gian tới. Giữa hai bạn dần tìm được tiếng nói chung, những chia sẻ đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi cũng không được thuận lợi trong tuần này. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ.

Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuần này cũng không phải thời điểm ngôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không quá thuận lợi.

Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang năm mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

Trên phương diện tình cảm, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, nếu không, bạn sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống đấy.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 tháng cuối năm. Họ được lộc trời cho, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Hai tháng cuối năm trên con đường công việc kinh doanh tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tuổi Mão có thể có thể mở rộng thị trường, kinh doanh lớn hơn. Ngoài ra, trên con đường tình duyên của tuổi Mão cũng rất ổn nên bạn có thêm nhiều động lực để làm việc. Đối với công việc hiện tại, cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn tạo sự bứt phá trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.