Con giáp nào nở nụ cười, con giáp nào khóc ròng rã trong 2 tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 20:40

Trên phương diện tình cảm, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, nếu không, bạn sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ trong 2 tháng cuối năm. Con giáp này có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngoài ra, may mắn là vận trình tình duyên của bạn cũng có khởi sắc hơn đôi chút trong thời gian tới. Giữa hai bạn dần tìm được tiếng nói chung, những chia sẻ đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi cũng không được thuận lợi trong tuần này. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ.

Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuần này cũng không phải thời điểm ngôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không quá thuận lợi.

Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Con giáp nào nở nụ cười, con giáp nào khóc ròng rã trong 2 tháng cuối năm 2022? - Ảnh 1
Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang năm mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

Trên phương diện tình cảm, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, nếu không, bạn sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống đấy.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 tháng cuối năm. Họ được lộc trời cho, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Hai tháng cuối năm trên con đường công việc kinh doanh tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tuổi Mão có thể có thể mở rộng thị trường, kinh doanh lớn hơn. Ngoài ra, trên con đường tình duyên của tuổi Mão cũng rất ổn nên bạn có thêm nhiều động lực để làm việc. Đối với công việc hiện tại, cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn tạo sự bứt phá trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới