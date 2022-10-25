Con giáp nào mưu mô tính toán, làm gì cũng thuận lợi nhờ có cách giao tiếp khéo léo, thành công vang dội khiến nhiều người há hốc mồm?

Họ tiến hành kế hoạch khéo léo đến mức tới tận khi thua rồi, đối thủ vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tạo cho mình một vỏ bọc là người dịu dàng, thân thiện và hòa đồng. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi nhờ có cách giao tiếp khéo léo.



Mọi người thường cho rằng họ kết giao với người khác một cách rất vô tư, thế nhưng thực ra, hiếm người nào nhìn thấu được những toan tính ẩn sâu trong đầu họ.



Vì thế, trong cuộc sống, con giáp này thường bị đánh giá thấp hơn thực tế, mọi người thường không cho rằng họ là một người mưu mẹo, mà ngược lại, còn cho rằng họ là một người hiền lành, dễ bị bắt nạt, thường hay phải chịu thiệt thòi.



Vẻ bề ngoài của tuổi Mão chính là một vũ khí lợi hại để họ lén thực hiện những mưu mô trong đầu mình. Họ thích sử dụng những mẹo khôn vặt để chiến thắng đối thủ. Họ tiến hành kế hoạch khéo léo đến mức tới tận khi thua rồi, đối thủ vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì.

Tuổi Thìn

Thìn có vẻ bề ngoài trong sáng, năng động, nhiệt tình và hoạt bát như đứa trẻ. Nhưng nội tâm của họ luôn chất chứa vô số nỗi niềm khó nói, nhiều mưu mẹo không ai có thể biết được.

Đặc biệt là khi nóng giận, Thìn như biến thành con người khác, vô cùng đáng sợ. Họ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, sẵn sàng làm tổn thương người khác. Cũng vì vậy mà Thìn có rất ít mối quan hệ, đa số họ rất cô đơn, không có nhiều bạn bè.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vẻ ngoài ung dung, thậm chí là lười nhác, thế nhưng đầu óc của họ lại vô cùng tỉnh táo và thông minh.



Họ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết được bản chất của sự việc, vì thế, một khi đã muốn toan tính chuyện gì, họ thường lập được những kế hoạch kín kẽ chẳng ai có thể phát hiện ra.



Con giáp mưu mô này chẳng mấy khi nghĩ đến việc tranh giành lợi ích của ai, thế nhưng họ chắc chắn sẽ không để mình phải chịu thiệt. Một khi đã có người hãm hại họ, họ sẽ nghĩ lại cách trả thù thâm sâu hơn nhiều lần. Vì thế, đừng tưởng người tuổi này lười biếng mà nghĩ cách chiếm lợi từ họ, bởi họ sẽ không để yên nếu như có người làm điều đó đâu.

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