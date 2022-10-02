Con giáp nào không nên nghĩ đến chuyện nhảy việc trong cuối năm 2022 này?

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 23:00

Đừng nghĩ đến chuyện nhảy việc nếu các con giáp dưới đây muốn thất nghiệp dài hạn.

Tuổi Tý

Do không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện trong năm Nhâm Dần. Muốn tích lũy được ít nhiều, họ phải tự lực cánh sinh, dựa vào sự cần cù của bản thân, làm nhiều thì sẽ có nhiều.

Dù vậy, người tuổi Tý vẫn được hưởng vượng khí, giúp cho công việc phần nào tiến triển hơn. Muốn giữ tài lộc, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc.

Con giáp nào không nên nghĩ đến chuyện nhảy việc trong cuối năm 2022 này? - Ảnh 1
Với những người đang có nền tảng kinh tế không tốt, thay vì chuyển việc, người tuổi Tý nên hướng đến tăng thu giảm chi, chẳng hạn như làm thêm bán thời gian hoặc buôn bán nhỏ lẻ để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Khi xử lý giấy tờ hay hợp đồng, cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản, cũng như nhờ người có chuyên môn tư vấn nhằm đề phòng rủi ro kiện tụng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên hạn chế chuyển chỗ làm trong năm 2022. Họ sẽ phải di chuyển khá nhiều, trong công việc thì khó thăng tiến, nếu đầu tư thì nên chia nhỏ ra. Bạn sẽ được quý nhân là người trẻ tuổi hơn giúp đỡ.

Trong công việc làm ăn, tuổi Thân nên hợp tác với người ít tuổi thì sẽ tốt hơn. Nếu năng động sáng tạo hơn về mọi mặt và sống cởi mở, họ sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tuổi Tuất

Năm 2022, cát tinh "Hóa Cái" tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng. Nhưng con giáp này vẫn cần lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh, không nên đắc ý kiêu căng để tránh những thị phi và trở ngại đến từ đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, người tuổi Tuất nếu muốn kinh doanh thì nên làm một mình , không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc.

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng trong năm 2022 bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ tới, thậm chí là thất nghiệp. Họ nên an phận, đợi sang năm sau thì sẽ tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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