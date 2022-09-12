Con giáp nào hao tài trong tuần mới (12-18/09/2022) do phạm phải vận hạn xui xẻo?

Tuần mới dự báo có nhiều khó khăn đòi hòi con giáp tuổi Thìn cần bình tĩnh, nếu bạn cứ làm rối lên thì không thể nào tỉnh táo để tìm ra giải pháp được. Bạn cũng không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, nếu cần thì bạn nên đi hỏi thêm những người có kinh nghiệm nhé.

Trên phương diện sự nghiệp, ảnh hưởng của hung tinh khiến bản mệnh trở nên nóng nảy hơn, bạn khó chịu với những ai hời hợt, kém cỏi hơn mình. Tuy nhiên, con giáp xui xẻo tuần này hãy chú ý cách hành xử, bởi thái độ trịch thượng của bạn sẽ khiến nhiều người khó chịu, ảnh hưởng đến công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.

Người tuổi Thìn cũng đừng xem thường tác động của Tiểu Hao, có thể các khoản chi nhỏ nhỏ như mua vật dụng trong nhà cũng sẽ khiến bạn mất một khoản kha khá đấy nhé. Trong điều kiện túi tiền không rủng rỉnh, buôn bán chưa có lãi như thế này, tốt nhất bạn nên hạn chế mua sắm một chút.

Trên phương diện tình duyên, những tình cảm chớm nở như một cơn mưa rào ập tới và đột ngột chấm dứt có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Bạn không nên nuôi hi vọng quá nhiều, tránh thất vọng nhiều, chẳng điều gì có thể đảm bảo một người sẽ mãi ở bên bạn cả.

Tuổi Sửu



Vào tuần này (12-18/9/2022), sự nghiệp của người tuổi Sửu sở hữu những bước phát triển nhất định song do phạm phải vận hạn xui xẻo nên chưa được như ý muốn. Con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong sở hữu được sự thăng quan tiến chức bởi Tuế Can lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh sở hữu thể xung đột với cấp trên.

Về tài lộc, tuổi Sửu sở hữu thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc sở hữu liên quan tới phi pháp. Tiền đó sở hữu tới cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi.

Để tránh xa xui xẻo, tuổi Sửu ko nên đi lại xa, tránh khu vực sông nước. Trong làm việc, nếu sở hữu thể nên lựa chọn đối tác ko thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

Tuổi Tuất

Tuần này, nếu ai khuyên con giáp tuổi Tuất kiêng kỵ điều gì thì nên làm theo. Cho dù bạn không hiểu rõ lắm nhưng nên nhớ rằng có kiêng có lành bạn nhé.

Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên vội vàng đưa ra những quyết định quan trọng, tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để cân nhắc kĩ càng hơn về các vấn đề. Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm trong suốt tuần này, người làm ăn buôn bán khó có thể thu hồi lại vốn của mình ngay lập tức. Vì thế, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, tránh phung phí, đồng thời nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo tuần này cảm thấy buồn vì thiếu đi sự sẻ chia với một nửa của mình. Rất có thể quan niệm sống hai người đang càng lúc càng trở nên khác nhau, mối quan tâm không tương đồng nên có sự sai khác trong suy nghĩ.

Bách Việt chủ đào hoa cảnh báo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện khi mà tình cảm của đôi lứa đang nhạt dần. Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo và trân trọng những gì đang có để tránh cạm bẫy thử thách sự chung thủy này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!