Con giáp nào hao tài, tiền bạc trôi sông trong năm Quý Mão 2023?

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 20:05

Tử vi cho biết trong năm tới những con giáp dưới đây gặp nhiều điều xui xẻo.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tuổi Mão sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn trong năm 2023. Con giáp này phải đối mặt với các rắc rối trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Sự nghiệp của tuổi Mão có dấu hiệu chững lại, khó đạt thành tích tốt do gặp sự cạnh tranh gay gắt. Bản mệnh cũng bị bế tắc trong cách nghĩ, cách hành xử.

Hung vận đến khiến tiền bạc liên tục thất thoát. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tuổi Mão tiến hành đầu tư lớn.

Phương diện tình cảm của tuổi Mão cũng khá ảm đạm. Con giáp này nếu còn độc thân thì vẫn có cơ hội gặp gỡ nhưng đa phần chẳng đi đến đâu. Tình cảm dang dở khiến tuổi Mão thêm mệt mỏi. Với các cặp đôi, do tâm lý có nhiều khúc mắc, buồn phiền nên quan hệ đôi bên cũng không được tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết trong năm 2023, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Thìn. Sẽ không dễ để người tuổi Thìn tìm được nửa kia của mình trong năm 2023. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Con giáp nào hao tài, tiền bạc trôi sông trong năm Quý Mão 2023? - Ảnh 1
Trong nửa đầu năm 2023, công việc của người tuổi Thìn khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ.

Tuy vậy, người tuổi Thìn nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa. Người tuổi Thìn càng thêm phần khó khăn, cẩn trọng kẻo bị kẻ gian lừa gạt mất cả dinh cơ.

Năm 2023 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Thìn, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Thìn vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống.Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Thìn nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu gặp nhiều bất lợi trong năm 2023. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này không được tốt. Đa số thời gian bản mệnh sẽ phải tự lực cánh sinh, không nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Điều này khiến tâm lý tuổi Dậu trở nên mệt mỏi, căng thẳng hơn.

Người làm công ăn lương nên chú ý vào công việc của, không tạo ra sơ hở cho xấu lợi dụng. Người làm ăn kinh doanh cần bình tĩnh đánh giá tình hình thực tế, không vội vàng đưa ra các quyết định để tránh thua lỗ.

Tình cảm của tuổi Dậu trong năm 2023 cũng gặp nhiều trắc trở. Người có cặp có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Nếu đã có người trong lòng, thái độ chần chừ sẽ khiến tuổi Dậu đánh mất cơ hội tốt.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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