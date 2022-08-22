Con giáp nào đức năng thắng số, ơn trên ban nhiều phúc đức trong năm 2023?

Trong 12 con giáp, những người sinh vào năm Tuất thường phải đối mặt với không ít thăng trầm trong cuộc sống. Đa phần bản mệnh đều phải chịu cảnh khó khăn, bôn ba vất vả từ khi còn trẻ, số phận khá gập ghềnh. Tuy rằng họ có thể có xuất thân bình thường, ít mối quan hệ để có thể nương tựa nhờ vả, cũng không phải người có tiền bạc dư dả hay sinh ra từ vạch đích, nhưng bù lại, người này lại được trời phú cho đầu óc thông minh sắc sảo.

Họ luôn biết cách vận dụng những ưu điểm của bản thân để vượt qua số phận, bứt phá giành lấy thắng lợi, nhờ vậy mà đến một giai đoạn nhất định, Tuất chắc chắn sẽ có thể gặt hái thành công như bản thân mong muốn.

Trong các mối quan hệ, con giáp này cũng luôn biết đối nhân xử thế khéo léo, phân biệt rõ đúng sai trung thực với bạn bè, đặc biệt rất trung thành, phúc hậu. Trong công việc hàng ngày, họ sẵn sàng để bản thân đương đầu với khó khăn cũng không muốn làm ảnh hưởng tới người khác.

Chính sự chịu thương chịu khó, không chịu đầu hàng số phận lại thêm bản tính thiện lương đó của Tuất đã giúp họ tự tích lũy phúc báo cho bản thân, cuộc sống được Thần Phật che chở, về sau được hưởng trọn niềm vui phú quý.

Năm 2023 này, Tuất có thể tha hồ tận hưởng phúc báo đến với mình thông qua việc vận khí có nhiều điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió. Công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Quý nhân vận của bạn trong năm 2023 khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Quý nhân vận của bạn trong năm 2023 khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ.

Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Tuổi Dậu

Xin chúc mừng Dậu khi bạn cũng là một trong những con giáp được Thần Phật che chở năm 2023 này. Chẳng cần phải nói quá nhiều, Dậu vốn luôn gây được thiện cảm với mọi người bởi cách cư xử hào hiệp của mình. Bạn sống biết trước biết sau, luôn tôn trọng người khác vì biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người tài giỏi hơn mình.

Con giáp này cũng rất giàu tham vọng, không thích an phận thủ thường. Có lẽ vì thế mà đa phần người sinh vào năm Dậu đều có một mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn của mỗi người. Thời còn trẻ Dậu cũng phải chịu không ít lần phật ý khi nỗ lực bỏ ra mà không gặt hái thành quả như mong muốn.

Hay ngay trong năm 2023 này, đây cũng được nhận định là một năm với không ít khó khăn và thách thức với Dậu. Vận khí trúc trắc, các phương diện đều gặp những sự cản trở nhất định, song điều tuyệt vời nhất là bản mệnh vẫn có thể tìm được lối đi thích hợp để vượt qua những chông gai đó.

Có thể nói, bản mệnh đã dùng chính khả năng và sự quyết tâm của mình để chiến thắng số mệnh. Câu “đức năng thắng số” rất phù hợp với bạn trong hoàn cảnh này, vậy nên không có gì lạ khi bạn nhận lại phúc báo xứng đáng.

Cũng phải trầy trật một phen thì Dậu mới có thể tìm được cơ hội đổi đời trong năm 2023 này. Thậm chí càng trải qua sóng gió, bản mệnh lại càng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, tự đưa cuộc đời mình lên một tầm cao mới, thậm chí có người nhanh tay bứt tốc còn trở thành người có quyền cao chức trọng.

Nhiều người cũng sẽ có cơ may đổi đời thành người có chỗ đứng trong xã hội, được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây. Đây là cơ hội để bạn gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai.

Tất nhiên, tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ xảy ra nếu Dậu đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi khó khăn ập tới và không chùn bước bỏ cuộc vội vàng. Hãy cứ tin rằng không có con đường tới thành công nào trải sẵn hoa hồng, nếm đủ trái đắng rồi bạn cũng sẽ nhận được trái ngọt xứng đáng.

Đừng quên, vận khí trong năm vẫn chịu tác động khá lớn từ hung tinh, các chuyên gia khuyên Dậu nên gia tăng tích lũy, không nên dốc sức đầu tư quá nhiều sẽ khiến bản thân bị phân tâm, việc gì cũng nhúng tay vào sẽ không đủ sức để chu toàn tất cả. Thay vào đó, sự ổn định sẽ giúp bạn lật ngược tình thế, đạt được điều mình muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!