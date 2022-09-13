Con giáp nào dù thông minh, đứng trên đỉnh vinh quang nhưng luôn khiêm tốn, khiêm nhường?

Theo tử vi , người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sống trầm lặng và khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai.

Người tuổi Sửu có xu hướng hướng nội, thường ít khi thể hiện bản thân hay bày tỏ cảm xúc của mình. Họ làm việc gì cũng cần mẫn, không muốn làm phiền đến người khác. Đây là con giáp chẳng khi nào khoe khoang về những việc mình đã làm được.

Vì làm việc cần mẫn và không thích khoe khoang nên nhiều người không nhận ra đây chính là một trong những con giáp tài trí hơn người. Đó chỉ là do tuổi Sửu không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý mà thôi.

Những chú Trâu một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Dù gặp phải khó khăn họ cũng sẽ không bỏ cuộc mà bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình. Sự thật thà, chân thành, giỏi giang và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khiến tuổi Sửu được rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vô cùng tự tin, cho dù bắt tay vào làm việc gì, cho dù mọi người cảm thấy đó là một việc rất khó khăn, cơ hội thành công rất thấp thì con giáp này cũng vẫn luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Sự tự tin này rất dễ đưa họ tới thành công rực rỡ.

Tuy nhiên, dù có khả năng hơn hẳn mọi người, thế nhưng họ luôn đối xử với mọi người một cách rất hòa nhã, chẳng bao giờ lên mặt hay tỏ ý coi thường ai.

Con giáp khiêm tốn này biết rằng thói huênh hoang sẽ rất dễ khiến mình trở thành “ếch ngồi đáy giếng”, không nhận ra khuyết điểm của bản thân, không nhận ra đâu là điều mình cần phải sửa chữa, cuối cùng dễ rơi vào tình trạng tụt hậu, bị mọi người vượt mặt lúc nào không hay.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính tình thật thà, bản chất hiền lành không thích tranh cãi, mâu thuẫn. Nếu nhìn qua, nhiều người có thể cho rằng con giáp này khá lười biếng khi cuộc sống luôn êm đềm, vẻ ngoài thong dong. Tuy nhiên, sự thật thì người tuổi Hợi rất thông minh và quyết đoán.

Đứng trước khó khăn, áp lực, thay vì khó chịu, kêu ca hay chán nản thì người tuổi Hợi sẽ đối mặt với thái độ ung dung, tinh thần lạc quan. Đây chính là thứ vũ khí sắc bén giúp những chú Heo vượt qua thử thách và rèn luyện mình.

Người tuổi Hợi chân thành, thiên về cuộc sống hướng nội. Họ không thích khoe khoang mà sẵn sàng giúp đỡ người khác trong thầm lặng. Có vẻ ngoài nhàn nhã, ung dung song khi gặp chuyện rắc rối cần giải quyết, mọi người sẽ thấy được sự sâu sắc, tinh tế của người tuổi Hợi trong việc xử lý vấn đề.

Sự khiêm tốn, chú ý lắng nghe đóng góp của mọi người và tiếp thu có chọn lọc chính là chìa khoá giúp người tuổi Hợi gặt hái được thành công. Dù đứng trên đỉnh cao, con giáp này cũng sẽ không tự phụ mà luôn khiêm tốn, thân thiện với mọi người.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.