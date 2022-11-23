Con giáp nào đỏ tình đỏ bạc, có tiềm năng làm giàu trong một sớm một chiều vì giỏi nắm bắt cơ hội, biết xông pha, tạo dựng quan hệ xung quanh tốt?

Đầu năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thách thức với người tuổi Tỵ, song cơ hội để bản mệnh bứt phá số mệnh cũng không phải là ít. Nhìn chung, khó khăn không lúc nào thiếu nhưng tuổi Tỵ vẫn có nhiều triển vọng để phát triển, chỉ cần những người cầm tinh con Chuột không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì và nỗ lực thì nhất định sẽ gặt hái được thành công rực rỡ.

Đặc biệt, càng tới những tháng cuối năm người tuổi Tỵ sẽ cảm nhận rõ vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông vào phút chót, hoặc được quý nhân xuất hiện để giải vây kịp thời.

So với những con giáp khác, tuổi Tỵ thậm chí có tiềm năng làm giàu trong một sớm một chiều vì họ rất giỏi nắm bắt cơ hội, biết xông pha, tạo dựng quan hệ xung quanh tốt, nhờ vậy mà cũng có nhiều quý nhân xuất hiện chiếu cố.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một nửa cuối năm khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Càng về cuối năm, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Bạn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Tuần này, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết tuổi Tuất được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Những người tuổi Tuất hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Đặc biệt, về phương diện tài chính tuổi Tuất sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào năm nay cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Những người tuổi Tuất nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm