2 ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 10/2022, Mùi, Tuất Thân cần cẩn trọng đón nhận số phận 'đặc biệt' hơn người

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 11:00

2 ngày cuối tuần, mỗi con giáp là những số phận khác biệt, kẻ khóc vì bị xui xẻo đeo bám chẳng tha, người thì cười vì nhận được may mắn liên tục.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Mùi họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Trong thời gian cuối tuần này người tuổi Mùi sẽ may mắn phát tài gặt hái được những cơ hội phát tài tăng lương nhanh chóng. Đây cũng là lúc thuận lợi cho những ai chưa có một nửa của mình bởi trong thời gian sắp tới có thể bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Thân đều là những người thông minh sắc xảo, vô cùng khéo léo nên họ dễ dàng thành công trong công việc và cuộc sống. Những người tuổi Tuất họ luôn dũng cảm đối diện với những thử thách trong cuộc sống nên chẳng có gì làm khó được họ.

2 ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 10/2022, Mùi, Tuất Thân cần cẩn trọng đón nhận số phận 'đặc biệt' hơn người - Ảnh 1
Trong thời gian tới sự nghiệp có thăng tiến, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể vượt xa đối thủ, có thể vượt lên nổi bật trong tập thể được cất nhắc tăng lương tăng bổng hưởng trọn lộc trời ban.

Tuổi Thân

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt. Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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