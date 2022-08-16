Con giáp nào dễ bị lợi dụng vì tính cách không khéo từ chối và rất hay tin người?

Suy nghĩ của người tuổi Mão khá đơn giản, thế giới trong mắt họ rất tốt đẹp, không có nhiều âm mưu, người hãm hại người. Vì thế, họ thường giữ quan hệ tốt với rất niều người, một khi đã quen biết với ai, họ thường tin tưởng vào người đó vô điều kiện, chẳng có chút lòng phòng bị nào cả. Tính cách đơn giản, chân thật của họ khiến họ được rất nhiều người yêu mến, thế nhưng tất nhiên, trên đời này không thiếu những kẻ xấu xả. Những kẻ này thấy họ ngây thơ, dễ tin người nên rất dễ nổi lên ý định lợi dụng mà không sợ họ trả thù. Dù sao, theo tử vi 12 con giáp, với tính cách đơn giản, tốt bụng của mình, người tuổi này cũng chẳng bao giờ đoán được mình bị lợi dụng, mà đến khi biết mình bị lợi dụng rồi, họ cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua chứ chẳng so đo tính toán nhiều.

Người tuổi Ngọ năng nổ và lương thiện, họ hi vọng rằng ai cũng sẽ được gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một khi có ai đó gặp khó khăn, họ sẵn sàng xắn tay vào trợ giúp ngay, thậm chí dù có phải chịu chút thiệt thòi vì điều này, họ cũng không quan tâm và để ý. Con giáp này cảm thấy chỉ cần mọi người xung quanh mình vui vẻ thì mình cũng đã rất vui vẻ rồi.

Tuy rằng họ đối xử với mọi người rất tốt, thế nhưng chẳng phải ai cũng đối xử chân thành với họ. Nếu có những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện, muốn giả vờ mình cần sự giúp đỡ thì họ sẽ tin tưởng ngay mà chẳng hề suy tính.

Vì thế, con giáp dễ bị lợi dụng này rất hay rơi vào bẫy của những kẻ xấu bụng. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm bi quan, bạn có biết tuổi Ngọ là con giáp vất vả thời tuổi trẻ, giàu có độ trung niên?

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu nổi tiếng là người chăm chỉ, công việc có vất vả đến đâu họ cũng cáng đáng và im lặng chịu đựng. Việc gánh thêm trách nhiệm tạo cho họ cảm giác hữu ích, quyền lực và trở thành người quan trong hơn trong mắt người khác.

Nhưng không ít trong số nhiệm vụ đó là một người nào đó muốn lợi dụng bạn mà thôi, họ không thực sự dành cho bạn sự kính trọng mà bạn mong muốn, thậm chí nhờ được bạn xong còn nói xấu sau lưng bạn. Vì thế, trong một số hoàn cảnh, bạn nên nhạy cảm hơn để học cách từ chối trước người khác khi cần.

Nhất là với những người trong gia đình, việc bạn ngại từ chối vì ý tốt, mong muốn giúp đỡ họ có cuộc sống tốt hơn nhưng thực tế họ đang tận dụng sự cả tin của bạn để xin, vay mượn, nhờ vả. Lâu dần bạn đã “chặt đi đôi cánh” khiến họ như những con chim không thể tự bay trên đôi cánh của mình nữa.

Tuổi Sửu nên học cách thoát khỏi danh sách là con giáp ngại từ chối, ngại nói không này càng sớm càng tốt để bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn.

Việc được nhờ vả một công việc hay chịu trách nhiệm vào dự án phát sinh nào đó có thể làmbạn cảm thấy được công nhận và được đánh giá cao khả năng. Chính những suy nghĩ đó trong nhiều trường hợp khiến bạn dễ dàng gật đầu chấp thuận.

Tuy nhiên bạn lại không biết rằng, nhiều người đang dùng sự giúp đỡ của bạn để giúp họ đi xa hơn. Hơn cả sự ghi nhận bạn mong muốn nhận lại là việc bạn đang bị vắt kiệt chỉ với mục đích giúp cuộc sống người khác trở nên dễ dàng hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!